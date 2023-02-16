صحيفة إسرائيلية تكشف ما طلبه غانتس من نتنياهو بشأن "بن غفير"

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة إسرائيلية، مساء يوم الخميس، عن مطالبة تقدم بها وزير جيش الاحتلال الأسبق، بيني غانتس إلى رئيس وزراء الحكومة بنيامين نتنياهو.ووفق صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، فإن "بيني غانتس طلب من نتنياهو إقالة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير فورًا".وسابقًا، حذر مسؤولون إسرائليون، من تهديدات وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير الأخيرة بشأن الأسرى الفلسطينيين في السجون.ووفق موقع (واللا) الإسرائيلي، فإن مسؤولين في المنظومة الأمنية للاحتلال قالوا إن "التحريض المستمر والتصريحات والتهديدات من قبل السياسيين، بمن فيهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، تزيد من حالة الضغط على سكان شرق القدس".وشددوا على أن "الأمر الذي يزيد من فرص وقوع عمليات وتدهور الوضع".