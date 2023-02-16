سفارتنا بالقاهرة: سننهي إجراءاتنا لنقل جثامين الضحايا الخمس إلى القطاع

نعت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، ضحايا حادث السير الذي تعرض له مواطنون فلسطينيون، أثناء عودتهم إلى قطاع غزة عبر طريق الإسماعيلية- القاهرة الصحراوي، وأسفر عن وفاة خمسة منهم وإصابة ثلاثة آخرين.







وأوضحت السفارة في بيان، اليوم الخميس، أنها ستتولى إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بنقل جثامين الضحايا الخمس الفلسطينيين إلى قطاع غزة في أسرع وقت ممكن وهم: محمد السيد منصور الجدبة، وأحمد محمد رشاد النجار، وإسماعيل عمر إسماعيل شاهين، وجهاد أحمد عبد الكريم أبو دقة، ومنى فريد محمد جامع.

رام الله - دنيا الوطنوأكدت السفارة متابعتها لوضع الجرحى الصحي، وعلاجهم بالمستشفيات المصرية لحين تماثلهم للشفاء، وعودتهم إلى أرض الوطن وهم: سوزان خالد سليمان أبو جامع، وحامد نعيم دمياطي حبيب، وجهاد محمد عبد الحميد أبو دقة.وأعرب سفير دولة فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح عن حزنه ومواساته لأهالي ضحايا الحادث الأليم، متقدما باسم القيادة الفلسطينية، ووزارة الخارجية والمغتربين، إلى شعبنا ولذوي الشهداء بالتعازي القلبية، داعيا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.