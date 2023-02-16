شؤون فلسطينية

حسين الشيخ: إجراءات الاحتلال ضد الأسرى ستجر المنطقة إلى التوتر

حسين الشيخ: إجراءات الاحتلال ضد الأسرى ستجر المنطقة إلى التوتر
حسين الشيخ
رام الله - دنيا الوطن
وجه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، مساء يوم الخميس، تحذيرًا بسبب الإجراءات التي تتبعها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى في السجون.

وقال الشيخ في تغريدة عبر (تويتر): إن "الإجراءات العقابية التي تتخذها حكومة الاحتلال ضد أسرانا ستكون الشرارة التي ستجر المنطقة إلى التوتر والتصعيد على كافة الصعد والميادين".

وشرعت قوات الاحتلال بتنفيذ قرارات فرض العقوبات والحجز على ممتلكات الأسرى، وشنت حملة اعتقالات واسعة بحق عدد من المقدسيين خلال الأيام السابقة.

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