سويسرا: قلقون إزاء شرعنة إسرائيل بؤرًا استيطانية بالضفة

أعربت سويسرا، عن قلقها إزاء إعلان الحكومة الإسرائيلية بناء نحو 10 آلاف وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات، وشرعنة 9 بؤر أخرى في الأراضي الفلسطينية.







وقالت وزارة الخارجية السويسرية في بيان، اليوم الخميس، إن هذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، داعية إسرائيل إلى وقف الإجراءات أحادية الجانب، والتي قد تؤدي إلى زيادة تفاقم التوترات وتعريض حل الدولتين المتفاوض عليه للخطر.

رام الله - دنيا الوطنوأكدت الخارجية في بيانها، أن هناك حاجة ملحة لإعادة أفق سياسي، نحو سلام دائم، قائم على القانون الدولي.