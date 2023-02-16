رسمياً.. سفارة فلسطين بالقاهرة تعلن أسماء وفيات ومصابي حادث السير

رام الله - دنيا الوطنأكدت سفارة فلسطين في القاهرة، أنها ستتولى إنهاء كافة الإجراءات اللوجستية الخاصة بنقل جثامين الضحايا الخمس الفلسطينيين إلى قطاع غزة في أسرع وقت ممكن لتتم عملية دفنهم.ولفتت السفارة إلى أن الضحايا هم (محمد السيد منصور الجدبة، أحمد محمد رشاد النجار، إسماعيل عمر إسماعيل شاهين، جهاد أحمد عبد الكريم ابو دقة، منى فريد محمد جامع).كما أكدت أنها ستتولى متابعة الوضع الصحي للجرحى والمصابين في حادث السير الذي أودى بحياة عدداً من المواطنين الفلسطينيين وهم في طريقهم للعودة للقطاع.وأوضحت أنها بتتابع عملية علاج المصابين بالمستشفيات المصرية لحين تمام شفاءهم على خير وعودتهم إلى أرض الوطن بسلام، مبينةً أن المصابين عددهم ثلاثة وهم: (سوزان خالد سليمان أبو جامع، حامد نعيم دمياطي حبيب، جهاد محمد عبد الحميد أبو دقة).بدوره، نعى السفير دياب اللوح ضحايا الحادث المروري الأليم، الذي تعرض له مواطنون فلسطينيون في طريق عودتهم إلى قطاع غزة عبر طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، وأسفر عن وفاة خمسة منهم وإصابة ثلاثة.