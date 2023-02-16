جامعة بوليتكنك فلسطين ومجلس الطلبة ينظمان يوما طبيا باسم الشهيد الطبيب عبدالله أبو التين

رام الله - دنيا الوطننظمت جامعة بوليتكنك فلسطين يوما طبيا مجانيا لطلبة الجامعة وموظفيها في رحابها عن روح الشهيد الطبيب عبد الله أبو التين وذلك بالتعاون مع مجلس اتحاد الطلبة.ونسق قسم النشاطات اللامنهجية في عمادة شؤون الطلبة ودائرة العلاقات العامة مع كلية الطب وعلوم الصحة وكلية التمريض ومجلس اتحاد الطلبة لفعاليات اليوم الطبي وأهم الخدمات التي سيتم تقديمها والتي شملت زوايا متعددة قدم من خلالها طلبات التخصصات الطبية والعلاجية خدمات لطلبة الجامعة ككل.وتم القيام بعمل فحوصات مختلفة مثل زمرة الدم، قياس السكري وقياس مؤشر كتلة الجسم، فحص العلامات الحيوية، وغيرها من الفحوصات، إضافة إلى زاوية بنك الدم حيث تم التنسيق مع بنك الدم المركزي التابع لوزارة الصحة للمشاركة في فعاليات اليوم الطبي في الجامعة لإتاحة الفرصة للراغبين بالتبرع بالدم.كما تم تقديم الاستشارات الطبية المتخصصة في مجالي التغذية والعلاج الطبيعي لطلبة الجامعة وموظفي الجامعة من خلال طلبة هذه البرامج.وتجدر الإشارة بأن طلبة برنامج الطب البشري، العلاج الوظيفي، التغذية الصحية والعلاجية، والتمريض قدموا بأنفسهم الخدمات الطبية لزملائهم وحققوا نجاحا مبهرا ومهنية عالية في انجاز هذه الفحوصات وتقديم الاستشارات كاختبار حقيقي لما تعلموه ضمن سنوات دراستهم.وضم اليوم العلمي كذلك مؤتمرا طبيا طلابيا نسقه طلبة كلية الطب في الجامعة لعقد محاضرات علمية هامة في مجال الطب البشري لطلبة البرنامج شمل مداخلات متخصصة في موضوعات نوعية من أطباء مرموقين.وتم خلال هذا اليوم الطبي عمل الفحوصات اللازمة لأكثر من ألف طالب وطالبة إضافةً لعدد كبير من أعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية في الجامعة وتقديم الاستشارات اللازمة لهم في العديد من المجالات الطبية.وعلى هامش اليوم الطبي تم عقد حفل لطلبة العلاج الوظيفي الذين حصلوا على مزاولة المهنة وتم اعتمادهم من قبل وزارة الصحة.