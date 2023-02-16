مجلس رؤساء الجامعات يناقش عدداً من القضايا الخاصة بقطاع التعليم العالي

رام الله - دنيا الوطنعقد مجلس رؤساء الجامعات الفلسطينية اجتماعه، في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالربط عبر تقنية الاتصال المرئي مع قطاع غزة، برئاسة الوزير أ. د. محمود أبو مويس، لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا الخاصة بتطوير وتجويد مخرجات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.وناقش المجلس موضوعات عدة تمحورت حول الصعوبات المالية التي تواجهها الجامعات وسبل تجاوز هذه الصعوبات، وكذلك سبل تطوير قطاع التعليم العالي والارتقاء به، وتعزيز الريادة والإبداع والابتكار لدى طلبة التعليم العالي، إضافةً لبحثموضوعات أخرى منها تصاعد انتهاكات الاحتلال بحق مؤسسات التعليم العالي.وفي هذا السياق، أكد الوزير أبو مويس الحرص الذي توليه الوزارة للارتقاء بقطاع التعليم العالي، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لإحداث نقلة نوعية لتجويد مخرجات هذا القطاع.وأكد أبو مويس بذل كل جهد ممكن لدعم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي عموماً كونها حاضنات للفكر والإبداع، وتلعب دوراً مهماً في الارتقاء والنهوض بالمجتمع الفلسطيني، مؤكداً أن مجلس رؤساء الجامعات سيواصل عقد لقاءاته بشكل دوري ومكثف للوقوف على التطورات على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك في إطار مواصلة الجهود للارتقاء بقطاع التعليم العالي.من جهتهم، تحدّث رؤساء الجامعات حول عديد المحاور للارتقاء بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في فلسطين، متطرقين لبعض التحديات التي تواجهها جامعاتهم خاصةً فيما يتعلق بالصعوبات المالية، مؤكدين مواصلة مسيرة التعليم والتعلّم بالرغم من كل التحديات والصعوبات.إلى ذلك، قدّم وكيل الوزارة د. بصري صالح شرحاً حول جهود الوزارة ومشاريعها التطويرية، خاصةً على صعيد تعزيز الريادة والإبداع والتميّز لدى طلبة التعليم العالي، وتجويد مخرجات البحث العلمي، ودعم التعليم التقني، متطرقاً لشراكات الوزارة على الصعيد الدولي والمحلي؛ للارتقاء بقطاع التعليم العالي.وأضاف صالح أن الوزارة تعمل على محاور أهمها تطوير التعاون الأكاديمي على المستوى الدولي، وتطوير قدرات العاملين والطلبة في مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز البرامج الثنائية، واستفادة الباحثين الفلسطينيين من المشاريع الدولية التي توفرها الوزارة، وحشد الموارد المالية لدعم صندوق إقراض الطلبة.كما قدّم رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي د. معمر شتيوي شرحاً حول مقترح للمركز الوطني للاختبارات؛ والهادف إلى قياس الكفايات من خلال اختبار مَحكّي لقياس مستوى الإتقان لمخرجات البرامجالتعليمية.