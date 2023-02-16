"الخارجية" تعرب عن تعازيها الحارة لنيوزيلندا الصديقة





وتؤكد الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: على تضامن دولة فلسطين مع نيوزيلندا الصديقة، معبرة عن ثقتها بقدرة نيوزيلندا حكومةً وشعباً على مواجهة هذه المحنة وتجاوزها.





كما تتقدم الوزارة بأحر التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب نيوزيلاندا، مع تمنياتها لطواقم الإنقاذ بالنجاح في العثور على المفقودين و للمصابين بالشفاء العاجل.



رام الله - دنيا الوطنأعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن تعازيها الحارة لنيوزيلندا بضحايا إعصار "غابرييل" الذي اجتاح الجزء الشمالي للبلاد هذا الأسبوع، حيث أودى بحياة عديد من الأشخاص، ونزوح عشرات الآلاف من منازلهم بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية واسعة النطاق.