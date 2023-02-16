وزير الأوقاف يُوجه دعوة للمقبولين بشأن الدفعة الجزئية لدخول قرعة الحج بالقطاع





وتبلغ الدفعة 1500 دينار أردني أو 7500 شيكل أو 2100 دولار أمريكي، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.



وبيّن وزير الأوقاف أن عملية الدفع ستبدأ من صباح يوم الاثنين الموافق الـ 20 من شباط/فبراير الجاري، وحتى نهاية عمل يوم الخميس الثاني من آذار/مارس المقبل.





وشدد البكري الى أنه لن تُقبل أي إيداعات بعد هذا التاريخ ويفقد حقه في الدخول في القرعة، داعياً المواطنين إلى تسليم إيصال (فيش الإيداع) في الشركة التي يرغب بالسفر من خلالها.

رام الله - دنيا الوطندعا الشيخ حاتم البكري، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، المقبولين لدخول القرعة لموسم الحج، لعام 1444هـ والعام القادم 1445هـ، والمدرجة أسماؤهم في الكشوفات، إلى ضرورة التوجه إلى أحد فروع البنك الإسلامي الفلسطيني- أو البنك الإسلامي العربي لتسديد الدفعة الجزئية لإثبات جدية التسجيل.