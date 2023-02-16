اتحاد الغرف وغرفة تجارة نابلس ووفد اتحاد الغرف التجارية الليبية يتفقون على التعاون الاقتصادي





جاء ذلك خلال اجتماع عقد في نابلس مع الوفد، الذي يزور فلسطين للمرة الاولى، برئاسة رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الليبية محمد الرعيض، وبمشاركة مدير عام شركة المدينة الدولية للمقاولات والاستثمار محمد ابو شحمة، ورئيس مجلس إدارة شركة ريماس الطبية نجيب الغاوي، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأدوية البيطرية احمد القاضي، ومكتب الإعلام بالاتحاد العام للغرف التجارية الليبية عبد الحفيظ البوسيفي.





وحضر الاجتماع مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني في نابلس بشار الصيفي، ورئيس ملتقى رجال اعمال نابلس عبد الرؤوف هواش، وامين عام اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية جمال جوابرة، وعدد من اعضاء مجلس ادارة الغرفة، وعدد من اعضاء الهيئة العامة من المصدرين وهم علي برهم، وساهر بعارة، ولامي عيساوي، وزياد عنبتاوي، واشرف طبيلة، وزاهي عنبتاوي، وعلاء التمام، وطارق سقف الحيط، وعبد الناصر مسلماني، ومنصور منصور.



ورحب هاشم بالوفد الضيف، مؤكدا على اهمية هذه الزيارة من الاشقاء في ليبيا من اجل فتح جسور التعاون الاقتصادي والتشبيك مع الصناعة الفلسطينية وممثليها بما يخدم اهداف الطرفين.





واعلن هاشم خلال اللقاء الذي عقد في قاعة الغرفة على ان النية تتجه الى دراسة إقامة شراكات استثمارية بين رجال الأعمال الفلسطينيين ونظرائهم الليبيين، والعمل على إقامة معرض للمنتجات الفلسطينية في ليبيا "صنع في فلسطين" من اجل تعريف الجانب الليبي بتلك المنتجات المتميزة والحاصلة على شهادات الجودة، علاوة على تبادل الزيارات بين رجال الأعمال لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة.





وأكد هاشم على الاهتمام بهذه الزيارة الكريمة لوفد عربي شقيق، والعمل بكل جهد ممكن على ترجمتها الى واقع اقتصادي ثنائي مثمر قريب، منوها الى ان القطاع الخاص في نابلس وفلسطين يمتلك النية لفتح مزيد من الاسواق العربية، ومؤكدا على قدرته الانتاجية من اجل تسويق وتصدير سلسلة من المنتجات الوطنية، داعيا الحضور من اعضاء الهيئة العامة الى استثمار هذه الزيارة، والمتابعة بعدها مع الوفد الليبي الشقيق، بما يحقق قريبا تلك الاهداف. وأضاف هاشم ان هذه فرصة كبيرة لتعزيز وجود الصادرات الوطنية الفلسطينية في الأسواق العربية من خلال التعاون مع القطاع الخاص في الدول العربية الشقيقة.



من جانبه، أكد محمد الرعيض على سعادته والوفد المرافق في زيارة نابلس عاصمة الاقتصاد الفلسطيني، منوها الى اهمية زيارة الوفد الليبي التي جاءت اثر جهود مشتركة بين الطرفين الفلسطيني والليبي، مؤكدا التطلع الى تحقيق اهدافها المتمثلة بالاطلاع على الاقتصاد الفلسطيني، واستكشاف آفاق الفرص الاستثمارية المشتركة، والتعويل على الاستفادة من الخبرات والتجارب الفلسطينية في اعادة بناء الاقتصاد المحلي الليبي، بالاضافة الى بحث تعاون ثنائي بين مختلف المنشآت الاقتصادية التي سيتم زيارتها ميدانيا خلال الزيارة.









واستعرض اعضاء الهيئة العامة الحضور امام الوفد الليبي تاريخ وقدرات شركاتهم ومصانعهم، وتنوع منتجاتهم، اضافة الى التطرق لضرورة التعرف على الأوضاع الاقتصادية في ليبيا من خلال زيارة يتم الترتيب لها لبحث قطاعات التعاون المشتركة، والاطلاع على التسهيلات والحوافز التي تقدم للمستثمر العربي، والبيئة القانونية الناظمة للعمل الاقتصادي، والضمانات التي تقدم للمستثمر الخارجي في ليبيا.



وزار الوفد الاقتصادي الليبي في جولة ميدانية موسعة عدد من الشركات والمصانع في نابلس منها شركة الاتصالات الفلسطينية، وشركة سما لصناعة الادوية، وشركة الاخرس للخدمات الكهربائية الصناعية/ الليسكو، وشركة مصنع بوظة الارز، وشركة كاتشي صالون للمفروشات، وشركة مصنع دانا للمنتجات الدوائية، والشركة الوطنية لصناعة الالمنيوم والبروفيلات (نابكو)، حيث اجرى الوفد حديثاً مفصّلاً مع اصحابها ومدرائها العامين، والاطّلاع على آفاق التعاون الثنائي في القطاعات المستهدفة، وطرح امكانات الفرص التصديرية، بالاضافة الى التعرف على تاريخ تلك المنشآت ومنتجاتها الوطنية المتنوعة، وبحث اتخاذ خطوات عملية وترجمتها على ارض الواقع قريبا.









وأشار رئيس الوفد الليبي إلى جملة من التسهيلات المتوفرة في ليبيا للاخوة رجال الاعمال والمستثمرين الفلسطينيين من خلال حالة الاستقرار الحالية، وتوفر فرصة للمنتجات الفلسطينية للوصول الى السوق الليبية لانها تستورد اكثر من 80% من احتياجاتها من دول العالم، علاوة على تسهيل الحصول على التأشيرات لدخول ليبيا.واستعرض اعضاء الهيئة العامة الحضور امام الوفد الليبي تاريخ وقدرات شركاتهم ومصانعهم، وتنوع منتجاتهم، اضافة الى التطرق لضرورة التعرف على الأوضاع الاقتصادية في ليبيا من خلال زيارة يتم الترتيب لها لبحث قطاعات التعاون المشتركة، والاطلاع على التسهيلات والحوافز التي تقدم للمستثمر العربي، والبيئة القانونية الناظمة للعمل الاقتصادي، والضمانات التي تقدم للمستثمر الخارجي في ليبيا.وزار الوفد الاقتصادي الليبي في جولة ميدانية موسعة عدد من الشركات والمصانع في نابلس منها شركة الاتصالات الفلسطينية، وشركة سما لصناعة الادوية، وشركة الاخرس للخدمات الكهربائية الصناعية/ الليسكو، وشركة مصنع بوظة الارز، وشركة كاتشي صالون للمفروشات، وشركة مصنع دانا للمنتجات الدوائية، والشركة الوطنية لصناعة الالمنيوم والبروفيلات (نابكو)، حيث اجرى الوفد حديثاً مفصّلاً مع اصحابها ومدرائها العامين، والاطّلاع على آفاق التعاون الثنائي في القطاعات المستهدفة، وطرح امكانات الفرص التصديرية، بالاضافة الى التعرف على تاريخ تلك المنشآت ومنتجاتها الوطنية المتنوعة، وبحث اتخاذ خطوات عملية وترجمتها على ارض الواقع قريبا.

رام الله - دنيا الوطناتفق رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية ورئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس عمر هاشم مع وفد اتحاد الغرف التجارية الصناعية الليبية، على التعاون الاقتصادي بين فلسطين وليبيا، والعمل على تسهيل تصدير المنتجات الفلسطينية من نابلس إلى الأسواق الليبية.