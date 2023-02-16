شاهد: الشرطة تنشر أسماء وصور الفارين من مركز إصلاح وتأهيل جنين وتوجه مناشدة للمواطنين





وقالت الشرطة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن أربعة منهم متهمون بجرائم قتل وقعت في عدد من قرى وبلدات محافظة جنين.



وأضافت الشرطة: في حال توفر أي معلومات حول تواجدهم التواصل مع الشرطة عبر الرقم المجاني 100.



رام الله - دنيا الوطنناشدت المديرية العامة للشرطة، كافة المواطنين بالمساعدة في القبض على النزلاء الفارين من مركز إصلاح وتأهيل جنين من خلال الإدلاء بأي معلومات حول تحركاتهم وضرورة عدم التعاطي معهم أو مساعدتهم لما يشكلونه من خطر على السلم الأهلي والمجتمعي.