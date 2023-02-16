تفاصيل لقاء وزير الاقتصاد بمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة غزة

رام الله - دنيا الوطنبحثت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة أمس الأربعاء، سبُل التعاون المشترك وتفعيل الغرف التجارية بقطاع غزة، خلال اجتماعها بوزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي بمكتبه بمدينة رام الله.وحضر اللقاء رئيس مجلس إدارة الغرفة عائد أبو رمضان، ونائب رئيس المجلس ايمان عواد، وعضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الاقتصادية رياض السوافيري، وعضو مجلس الإدارة رشاد حمادة.وأشاد وزير الاقتصاد الوطني بالعملية الانتخابية التي شهدتها الغرفة التجارية بغزة، وبشفافيتها ونزاهتها، والتي قدمت نموذجاً يحتذي به لممارسة العملية الديمقراطية، مهنئاً رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بغزة وكافة رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية بالمحافظات الجنوبية بمناسبة فوزهم وتكليفهم بإدارة الغرف التجارية للدورة 2023-2027.وعبر العسيلي عن اهتمامه الكبير بقطاع غزة ودورها التجاري الممتد لسنوات طويلة، لافتاً لحرص وزارته على التمسك بالوحدة الجغرافية لكافة محافظات الوطن الواحد والتي تجسدت من خلال اعتماد اجراء انتخابات موحدة لكافة الغرف التجارية الفلسطينية وفق برنامج وجدول زمني موحد.وأكد العسيلي دعمه لمجالس إدارة الغرف التجارية في المحافظات الجنوبية، وضرورة إعادة تفعيل دورها الريادي في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني الفلسطيني، لافتاً لحرص الوزارة على استمرار التواصل المباشر واعتماد سياسة الباب المفتوح مع كافة الغرف التجارية في محافظات الوطن، والعمل الجاد لإيجاد الحلول المناسبة لمشاكل القطاع الخاص.من جانبه، أعرب أبو رمضان عن شكره لوزير الاقتصاد الوطني والجهود التي بذلتها طواقم الوزارة لنجاح العملية الانتخابية للغرف التجارية الفلسطينية في كافة محافظات الوطن.وطالب أبو رمضان بضرورة توحيد ومضاعفة الجهود المبذولة من أجل تسهيل إجراءات الحركة للأفراد والبضائع من والي قطاع غزة، إلى جانب العمل بشفافية أكبر في توزيع الكوتة التجارية الخاصة بقطاع غزة وتوزيعها على التجار، والعمل من أجل السماح بدخول وخروج الكونتينرات، لاسيما وأنها تكلف الاقتصاد الغزي ما يقارب 20 مليون دولار شهرياً.ودعا أبو رمضان إلى ضرورة استمرار التواصل الفعال والتنسيق مع كافة طواقم وزارة الاقتصاد الوطني من أجل تباحث كافة العقبات والاشكالات التي تواجه القطاع الخاص في المحافظات الجنوبية، والعمل على إيجاد الحلول العاجلة لها.وأشار أبو رمضان إلى أنه سيتم العمل على ترتيب لقاء مشترك مع وزير الاقتصاد الوطني يضم كافة أعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية في المحافظات الجنوبية والشمالية، وذلك خلال الفترة المقبلة وبعد الانتهاء من إجراء انتخابات كافة الغرف التجارية في المحافظات الشمالية، للتباحث والتشارك في رسم سياسات المرحلة المقبلة للغرف التجارية الفلسطينية.يشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة قد شاركت بلقاء سابق ضم كلاً من رئيس وزارة الاقتصاد الوطني ورئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية، ورئيس وفد القطاع الخاص الليبي، من أجل التباحث حول تدعيم وتعزيز العلاقات التجارية الفلسطينية الليبية، وتنشيط التبادل التجاري، وتسهيل تصدير المنتجات الفلسطينية إلى السوق الليبية، وتم التوافق على إقامة شراكات بين رجال الأعمال وتنفيذ المعارض التجارية وتبادل الزيارات والوفود الاقتصادية بين البلدين.