شؤون فلسطينية

حماس تعزي في ضحايا الحادث المروري المؤسف بمدينة الإسماعيلية

حماس تعزي في ضحايا الحادث المروري المؤسف بمدينة الإسماعيلية
حادث السير المؤسف في الإسماعيلية
رام الله - دنيا الوطن
تقدمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بأحر التعازي والمواساة إلى شعبنا الفلسطيني، وإلى عوائل ضحايا حادث المرور المؤسف الذي وقع صباح اليوم في مدينة الإسماعيلية بجمهورية مصر العربية والذي أسفر عن عدد من الوفيات والإصابات.

وقالت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "نسأل الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلهم ذويهم ومحبيهم جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وتوفي عدد من المواطنين وأصيب آخرون في حادث سير لمجموعة من المواطنين العائدين للقطاع.

ووفق مصدر في سفارة فلسطين في القاهرة، لـ "دنيا الوطن" فإن حادث السير وقع في مدينة الإسماعيلية أثناء توجه مجموعة من المواطنين لمعبر رفح البري للعوة إلى قطاع غزة.

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