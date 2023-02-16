شؤون فلسطينية

الاحتلال يفرض عقوبات قاسية على الأسرى

الاحتلال يفرض عقوبات قاسية على الأسرى
رام الله - دنيا الوطن
شرعت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، بتنفيذ عقوبات قاسية بحق الأسرى في سجون "نفحة وريمون وعوفر وجلبوع ومجدو"، ردا على خطوات الأسرى الاحتجاجية على قرارات وزير الاحتلال "بن غفير".

وشملت العقوبات حرمان الأسرى من الخروج لممارسة الرياضة الصباحية، وسحب أجهزة "البلاطة والكمكم" من الغرف، وتقليص الساعات اليومية للخروج لساحة السجن "الفورة"، ووقف الكانتينا، وتقييد كل أسير يخرج من غرفته.

كما أجرت إدارة سجون الاحتلال عملية تفريغ لقسم "5" بسجن النقب، ووزعت الأسرى على باقي الأقسام.

وتأتي العقوبات انتقامًا من الأسرى بعد شروعهم بخطوات تصعيدية رفضًا لإجراءات الاحتلال التنكيلية بحقهم.

ويصمم الأسرى على الاستمرار في خطواتهم التصعيدية وبرنامجهم النضالي لمواجهة القمع والتنكيل.

ويواصل الأسرى لليوم الثالث على التوالي، العصيان ضد قرارات إدارة السجون بحقهم من حرمانهم من أبسط حقوقهم، وسط حالة من التوتر تسود كافة سجون الاحتلال.

وقررت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة الشروع بسلسلة خطوات، تبدأ بالعصيان وتنتهي بالإضراب المفتوح في شهر رمضان المبارك.

وبدأ أسرى سجن "نفحة" الثلاثاء الماضي، باكورة الخطوات الاحتجاجية، وفقًا للخطة التي أقرت من قبل لجنة الطوارئ العليا، والمتمثلة في إغلاق الأقسام وتعطيل مناحي الحياة، وعدم الخروج للفحص الأمني.

وامتدت خطوات العصيان التي سيتبعها الأسرى، إلى كل من سجن جلبوع، وعوفر وريمون، إلى جانب سجن مجدو والنقب ونفحة.

وتتابع الدعوات الفلسطينية لنصرة الأسرى ودعمهم وإسنادهم في معركتهم مع إدارة سجون الاحتلال.

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