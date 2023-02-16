"الجبهة العربية": مصادقة كنيست على قانون سحب المواطنة والإبعاد إمعنا في العنصرية

ودعت الجبهة، المجتمع الدولي إلى الوقوف أمام مسؤولياته ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية التي ستشعل المنطقة وتزعزع الأمن والاستقرار في العالم الذي يرى بوضوح حالة التواطؤ مع جرائم الاحتلال من خلال سياسة الصمت وازدواجية المعايير عندما يتعلق الأمر بالشعب الفلسطيني.





رام الله - دنيا الوطنقالت الجبهة العربية الفلسطينية إن مصادقة (كنيست) على قانون يقضي بسحب الجنسية والإقامة من الأسرى الفلسطينيين من أراضي عام 48 والقدس وأبعادهم بعد انتهاء فترة اعتقالهم هو إمعان في العنصرية واستمرار لسياسة الترانسفير التي ينتهجها الاحتلال منذ احتلاله للأرض الفلسطينية.وأضافت الجبهة، أن حكومة الاحتلال ماضية في سياسة التطهير العرقي وانتهاك أدنى حقوق الإنسان وتسعى إلى تقويض كل بني الحياة للشعب الفلسطيني وهي بذلك تكشف أن العقلية الحاكمة في دولة الاحتلال هي ذات العقلية الصهيونية التي اغتصبت فلسطين عام 48 ومارست بحق الشعب الفلسطيني أفظع المجازر والطرد والتشريد وهي سياسة متواصلة حتى اليوم بأشكال وأدوات مختلفة.وتابعت الجبهة، أن دولة الاحتلال تسعى بإجراءاتها وانتهاكاتها لتصعيد المواجهة مع الشعب الفلسطيني وفرض أمر واقع عليه يتجاوز حقوقه الثابتة والمشروعة وتقضي على أي فرصة لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة مستغلة الدعم الأمريكي الغربي وازدواجية المعايير التي تجعلها دولة فوق القانون الدولي وآمنة من المساءلة.