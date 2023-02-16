شؤون فلسطينية

تفاصيل اجتماع حسين الشيخ مع القنصل البريطاني العام

تفاصيل اجتماع حسين الشيخ مع القنصل البريطاني العام
حسين الشيخ يجتمع مع القنصل البريطاني العام في القدس
رام الله - دنيا الوطن
بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ صباح اليوم الخميس، مع القنصل البريطاني العام في القدس السيدة ديان كورنر ، آخر المستجدات السياسية حول القضية الفلسطينية على كافة الأصعدة، والتطورات الخطيرة التي تشهدها الأراضي المحتلة.

ووضع الشيخ القنصل البريطاني لدى لقائهما في صورة التصعيد الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين خاصة في مدينة القدس والضفة الغربية.

وأكد على ضرورة وقف كافة الإجراءات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل، كخطوة هامة لإعادة الاستقرار والهدوء، وضرورة وجود أفق سياسي يفضي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967 والقدس الشرقية وقطاع غزة.

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