تفاصيل اجتماع حسين الشيخ مع القنصل البريطاني العام





وأكد على ضرورة وقف كافة الإجراءات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل، كخطوة هامة لإعادة الاستقرار والهدوء، وضرورة وجود أفق سياسي يفضي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967 والقدس الشرقية وقطاع غزة.





ووضع الشيخ القنصل البريطاني لدى لقائهما في صورة التصعيد الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين خاصة في مدينة القدس والضفة الغربية.