شؤون فلسطينية

محافظة القدس: مجازر الهدم وحصار القدس إعلان حرب وعدوان بربري

محافظة القدس: مجازر الهدم وحصار القدس إعلان حرب وعدوان بربري
قوات الاحتلال في القدس
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت محافظة القدس، اليوم الخميس، أن عمليات الهدم الإسرائيلية الإجرامية في القدس، تصعيد خطير وجريمة حرب باعتبارها تنفذ من خلالها تهجيرا قسريا وتطهيرا عرقيا.

وقالت محافظة القدس، في بيان صحفي، إن الأعباء المفروضة على كاهل المواطن المقدسي لا يتخيلها عقل بشري، فحكومة التطرف وهياكلها "الأمنية" كافة، تُلحق بالمقدسيين أشد أنواع التنكيل؛ فهي من جانب لا تمنح تراخيص البناء، وتلاحق المواطن المقدسي أشهرا وسنوات من لحظة تشييده لمنزله، بفرض غرامات تبدأ من عشرات وتصل إلى مئات آلاف وملايين الشواقل، ومن ثم تنفذ مجزرة الهدم وتجبر صاحب المنزل على دفع غرامته، ولاحقا تفرض عليه غرامة إزالة الردم، ومن ثم كلفة الهدم التي تصل أيضا إلى مبالغ طائلة جدا.

وحذرت المحافظة من عمليات عسكرة المدينة، وانتشار الحواجز العشوائية التنكيلية التي تمارس إرهابها وقمعها بحق الكل المقدسي، والتنكيل اليومي بالشبان والنساء والشيوخ والمرضى الفلسطينيين في القدس، وخاصة ما يجري على حواجز الفصل العنصري الاحتلالية في مخيمي شعفاط وقلنديا من ضرب وإهانة وقمع وإجبار على خلعهم للملابس وغيرها.

وحملت المحافظة في بيانها الحكومة الإسرائيلية القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذه الجريمة، بصفتها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، والاتفاقيات الموقعة، واعتبرت أن اكتفاء المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي ببيانات الإدانة والشجب لعمليات هدم المنازل والمشآت غير كاف، ولا يُشكل ضغطاً حقيقياً على سلطات الاحتلال لوقف هذه الجريمة.

وقالت: "المطلوب محاسبة قادة الإجرام الإسرائيلي في حكومة الاحتلال، على انتهاكاتهم الجسيمة للشرعية الدولية، وقراراتها وللقانون الدولي الإنساني"، مؤكدة أنه لا يمكن لدولة الاحتلال أن تظل فوق القانون الدولي دون محاسبة، معتبرة أن إفلات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال من العقاب في كل مرة ترتكب فيها هذه الجرائم، هو ما جعلها تتمادى في غيها وجرائمها واضطهادها لأبناء شعبنا في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية.

وقالت المحافظة: إن تصريحات التطرف في حكومة الاحتلال تحريض رسمي بتصعيد الحرب المفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس، ورخصة بمواصلة مطاردة وملاحقة هذا الوجود، وإن استمرار هذه العمليات الإجرامية لها تداعيات، الاحتلال وحده يتحمل نتائجها".

أخبار ذات صلة

شاهد: أول معرض للأسرى في ماليزيا

شاهد: أول معرض للأسرى في ماليزيا

شاهد: الشرطة تنشر أسماء وصور الفارين من مركز إصلاح وتأهيل جنين وتوجه مناشدة للمواطنين

شاهد: الشرطة تنشر أسماء وصور الفارين من مركز إصلاح وتأهيل جنين وتوجه مناشدة للمواطنين

حماس: هدم منازل المقاومين يعكس عجز الاحتلال عن وقف ثورة شعبنا

حماس: هدم منازل المقاومين يعكس عجز الاحتلال عن وقف ثورة شعبنا

تفاصيل لقاء وزير الاقتصاد بمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة غزة

تفاصيل لقاء وزير الاقتصاد بمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة غزة

حماس تعزي في ضحايا الحادث المروري المؤسف بمدينة الإسماعيلية

حماس تعزي في ضحايا الحادث المروري المؤسف بمدينة الإسماعيلية

الاحتلال يفرض عقوبات قاسية على الأسرى

الاحتلال يفرض عقوبات قاسية على الأسرى

&quot;الجبهة العربية&quot;: مصادقة كنيست على قانون سحب المواطنة والإبعاد إمعنا في العنصرية

"الجبهة العربية": مصادقة كنيست على قانون سحب المواطنة والإبعاد إمعنا في العنصرية

إضراب شامل في شعفاط وسط أوامر هدم جديدة لعددٍ من المنازل المقدسية

إضراب شامل في شعفاط وسط أوامر هدم جديدة لعددٍ من المنازل المقدسية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اتحاد الغرف وغرفة تجارة نابلس ووفد اتحاد الغرف التجارية الليبية يتفقون على التعاون الاقتصادي

اتحاد الغرف وغرفة تجارة نابلس ووفد اتحاد الغرف التجارية الليبية يتفقون على التعاون الاقتصادي

شاهد: أول معرض للأسرى في ماليزيا

شاهد: أول معرض للأسرى في ماليزيا

حماس: هدم منازل المقاومين يعكس عجز الاحتلال عن وقف ثورة شعبنا

حماس: هدم منازل المقاومين يعكس عجز الاحتلال عن وقف ثورة شعبنا

تفاصيل لقاء وزير الاقتصاد بمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة غزة

تفاصيل لقاء وزير الاقتصاد بمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة غزة

الاحتلال يفرض عقوبات قاسية على الأسرى

الاحتلال يفرض عقوبات قاسية على الأسرى

&quot;الجبهة العربية&quot;: مصادقة كنيست على قانون سحب المواطنة والإبعاد إمعنا في العنصرية

"الجبهة العربية": مصادقة كنيست على قانون سحب المواطنة والإبعاد إمعنا في العنصرية

&quot;كهرباء غزة&quot; تصدر تنويهاً بشأن أعمال تطوير بمنطقة شارع الثلاثيني

"كهرباء غزة" تصدر تنويهاً بشأن أعمال تطوير بمنطقة شارع الثلاثيني

&quot;المرور&quot; بغزة: 8 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: 8 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

منوعات

شاهد.. دومينيك حوراني تحارب مذيعات البرامج النسائية

شاهد.. دومينيك حوراني تحارب مذيعات البرامج النسائية

عمرو راضي يثير الجدل بعد خطوبته

عمرو راضي يثير الجدل بعد خطوبته

والد حلا شيحة يصدم الجمهور برده حول خلع ابنته الحجاب

والد حلا شيحة يصدم الجمهور برده حول خلع ابنته الحجاب

شاهد.. سمية الخشاب تقدم نصائح عاطفية للجمهور

شاهد.. سمية الخشاب تقدم نصائح عاطفية للجمهور

بالصور.. زوجة محمد صلاح تثير الغضب في مصر

بالصور.. زوجة محمد صلاح تثير الغضب في مصر

بالفيديو.. محمد رمضان يسخر من الإعلامي محمد موسى

بالفيديو.. محمد رمضان يسخر من الإعلامي محمد موسى

هكذا تذكر جورج وسوف ابنه الراحل في عيد الحب

هكذا تذكر جورج وسوف ابنه الراحل في عيد الحب

شاهد..مروان خوري يتغزل في زوجته بعيد الحب

شاهد..مروان خوري يتغزل في زوجته بعيد الحب

في عمر الـ51 نوال الزغبي تثير الجدل بشأن زواجها

في عمر الـ51 نوال الزغبي تثير الجدل بشأن زواجها

شاهد.. زوج سارة الودعاني يخطب لابنه صاحب الأربعة أعوام

شاهد.. زوج سارة الودعاني يخطب لابنه صاحب الأربعة أعوام

عربي

أمين عام &quot;التعاون الإسلامي&quot; يستقبل المندوب الدائم للجزائر

أمين عام "التعاون الإسلامي" يستقبل المندوب الدائم للجزائر

ليبيا: فقدان أكثر من 70 مهاجراً إثر غرق مركبهم

ليبيا: فقدان أكثر من 70 مهاجراً إثر غرق مركبهم

الجزائر: إصابة أكثر من 150 تلميذاً بتسمم غذائي في ولاية سكيكدة

الجزائر: إصابة أكثر من 150 تلميذاً بتسمم غذائي في ولاية سكيكدة

استمرار وصول المساعدات وعمليات الإغاثة في سوريا

استمرار وصول المساعدات وعمليات الإغاثة في سوريا