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أمين عام "التعاون الإسلامي" يستقبل المندوب الدائم للجزائر

أمين عام "التعاون الإسلامي" يستقبل المندوب الدائم للجزائر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة، السفير محمد علي بوغازي، المندوب الدائم للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى منظمة التعاون الإسلامي.

وخلال اللقاء، أشاد الأمين العام بدور الجزائر الفاعل في إطار أنشطة وبرامج منظمة التعاون الإسلامي ودعمها للعمل الإسلامي المشترك. 

ومن جهته، أكد المندوب الدائم دعم الجزائر الثابت للمنظمة.

كما تناول اللقاء بعض من المسائل ذات الاهتمام المشترك. 

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