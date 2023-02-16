ليبيا: فقدان أكثر من 70 مهاجراً إثر غرق مركبهم

رام الله - دنيا الوطنأعلنت منظمة الهجرة الدولية في ليبيا، الأربعاء، أن 73 مهاجراً تم تسجيلهم في عداد المفقودين، ويرجح أنهم لقوا حتفهم إثر غرق زورقهم.وأوضحت المنظمة أن الحادثة وقعت "بعد غرق سفينة قبالة الساحل الليبي الثلاثاء"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).وأفادت بأن القارب الذي كان يقل 80 شخصاً، غادر من قصر الكيار في 14 شباط/ فبراير الجاري، متوجهاً إلى أوروبا.يشار إلى أن السواحل الليبية شهدت خلال السنوات الماضية الكثير من حوادث غرق قوارب المهاجرين في البحر المتوسط.