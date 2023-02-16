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الجزائر: إصابة أكثر من 150 تلميذاً بتسمم غذائي في ولاية سكيكدة

الجزائر: إصابة أكثر من 150 تلميذاً بتسمم غذائي في ولاية سكيكدة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (النهار) الجزائرية، مساء الأربعاء، بأن أكثر من 150 تلميذاً أصيبوا بتسمم غدائي، بابتدائية زميت مالك بالجمالة، في بلدية تمالوس غربي ولاية سكيكدة.

وذكرت أن "التلاميذ أصيبوا بعد تناولهم لوجبة الغذاء متكونة من لوبيا بيضاء وعلب ياغورت".

وقالت الصحيفة إنه تم نقل جل المصابين من قبل مصالح الحماية المدنية بمالوس إلى مستشفى تمالوس.

وأكدت أنهم تلقوا الإسعافات اللازمة وغادر أغلبهم المستشفى، ولم يتم الاحتفاظ سوى بثلاثة تلاميذ تحت الرقابة الطبية.

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