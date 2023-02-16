زلزال تركيا وسوريا.. حصيلة الضحايا تتجاوز 41 ألفاً مع استمرار عمليات الإغاثة

رام الله - دنيا الوطنتجاوزت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا، في السادس من شباط/ فبراير الجاري، 41 ألف إنسان، مع تضاؤل الآمال في العثور على ناجين بعد مرور 10 أيام على الكارثة، فيما لا تزال عمليات الإغاثة مستمرة.ووفق أحدث البيانات الرسمية، فقد بلغ عدد القتلى في تركيا 36 ألفا و147 شخصاً، في حين وصل عددهم في سوريا إلى 5801، حتى صباح اليوم الخميس، إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة.وما تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في عدد من المناطق في البلدين، في حين أعلن انتهاؤها في أماكن أخرى، كما تتواصل إرسال المساعدات الإغاثية من مختلف دول العالم، ولليوم العاشر على التوالي.