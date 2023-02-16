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استمرار وصول المساعدات وعمليات الإغاثة في سوريا

استمرار وصول المساعدات وعمليات الإغاثة في سوريا
جانب من وصول المساعدات الإغاثية إلى سوريا
رام الله - دنيا الوطن
تواصل عدة دول، ولليوم العاشر على التوالي، إرسال المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال المدمر في سوريا.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بوصول طائرة إماراتية جديدة هي الثانية التي تهبط اليوم الخميس في مطار دمشق الدولي، تحمل 87 طناً من المواد الإغاثية لمتضرري الزلزال، من مواد غذائية وطبية وخيم إيواء.

وكان الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، قد أمر، أمس الأربعاء، بتقديم مبلغ إضافي بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لإغاثة المتضررين من زلازل سوريا.

كما حطّت طائرة المساعدات السعودية الثالثة صباح اليوم الخميس في مطار حلب الدولي، وفي وقت سابق، قال مدير فريق الجهود المشتركة لإغاثة المتضررين من الزلزال في السعودية فالح السبيعي: "إننا نقف إلى جانب الشعب السوري الشقيق ونقدم التعازي له بهذا المُصاب الجلل".

وأضاف أن الطائرة الأولى التي وصلت، تحمل 35 طناً من المساعدات وتضم مواد غذائية وطبية وخيما، وهي الأولى ضمن سلسلة طائرات.

وكانت الطائرات السعودية قد أوقفت رحلاتها الى المطارات السورية منذ عام 2011، حيث لا جسور جوية مباشرة بين سوريا والسعودية، كما أن الطائرات السعودية لا تمر فوق الأجواء السورية، بينما تعبر الطائرات السورية فوق الأجواء السعودية.

كما وصلت إلى مطار حلب الدولي، الليلة الماضية، طائرة إيرانية تحمل مساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال.

وقال رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، بير حسين كوليوند: "نعزي الشعب السوري بمصابه جراء الزلزال، وندعو بالرحمة للضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين"، مشيراً إلى أن الطائرة تحمل 25 طناً من المواد الغذائية والخيم.

وأشار كوليوند إلى أن هذه هي الطائرة الثامنة التي تقدمها إيران لسوريا، وأنه تم إرسال فريق إنقاذ ومستشفى متنقل، مشدداً على أن "الشعب الإيراني يشعر بألم الشعب السوري، وأن إيران ستواصل تقديم المساعدات للخروج من هذه المحنة"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

كما زار الوفد المرافق لقافلة "العتبة الحسينية المقدسة" العراقية الخاصة بإغاثة المتضررين جراء الزلزال عدداً من المواقع المتضررة في مدينتي اللاذقية وجبلة، والتقوا العائلات والأطفال المقيمين في مراكز الإيواء للاطلاع على الاحتياجات الأساسية، وتحديد أولويات العمل في المرحلة القادمة.

واجتمع الوفد مع رئيس مجلس محافظة اللاذقية تيسير حبيب، وعدد من ممثلي القطاعات الحيوية والخدمية، لبحث التسهيلات الممكنة لتقديم المساعدات للمتضررين وتخفيف معاناتهم، جراء الزلزال الذي ضرب سورية.

من جهتها، أعلنت الحكومة النمساوية تقديم ثلاثة ملايين يورو من صندوق الكوارث الخارجي التابع لوزارة الخارجية للمتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا مؤخراً.






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