"كهرباء غزة" تصدر تنويهاً بشأن أعمال تطوير بمنطقة شارع الثلاثيني





وقالت الشركة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن المناطق هي جامعات الأزهر، الإسلامية، الأقصى، ومنطقة مطبعة الخالدي والهلال الأحمر- حيدر، بالإضافة إلى المحولات التي تعمل بنظام "2 أمبير" في شارع الصناعة وبرج داود ومنطقة شركة الاتصالات ومول الصافي بشارع الشهداء) وذلك لتأمين عمل الطواقم الفنية على شبكات الكهرباء



وأعربت الشركة عن اعتذارها عن أي إرباك أو إزعاج من الممكن أن يحدث نتيجة تلك الأعمال الفنية الضرورية.





رام الله - دنيا الوطنتنوه شركة توزيع كهرباء محافظات غزة إلى أن أعمال تطوير على شبكة الكهرباء في منطقة شارع "الثلاثيني" بمدينة غزة سيترتب عليها فصل مبرمج للتيار الكهربائي لمدة ساعتين عن عدة مناطق.