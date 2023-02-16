أمريكا: مقتل شخص وإصابة آخرين بإطلاق نار في ولاية تكساس

رام الله - دنيا الوطنلقي شخص مصرعه، وأصيب ثلاثة آخرين جراء إطلاق نار بمركز تسوق في مدينة إل باسو، بولاية تكساس الأمريكية، مساء الأربعاء.وقال المتحدث باسم الشرطة الأمريكية روبرت غوميز في تصريحات صحفية، إن مشتبهاً به اعتُقل، وإن الشرطة تبحث عن آخر محتمل، ولا يزال الدافع وراء إطلاق النار الذي وقع أمس غير معروف،وأضاف غوميز "كانت فوضى، الناس فروا مذعورين"، كما طلبت الشراطة من الناس تجنب المنطقة، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).ويقع مركز سييلو فيستا التجاري بجوار متجر وول مارت، حيث قتل مسلح 23 شخصاً، في الثالث من آب/ أغسطس 2019.وقبل أسبوع، اعترف رجل من تكساس بارتكاب جرائم كراهية في تلك المذبحة، في إطار صفقة إقرار بالذنب جنبته عقوبة الإعدام على المستوى الاتحادي، لكنه لا يزال يواجه عقوبة الإعدام في محاكمة منفصلة على مستوى الولاية.