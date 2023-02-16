وفيات بحادث سير في مصر لمواطنين عائدين لقطاع غزة



من جانبها، قالت مصادر إعلامية مصرية إن ضحايا حداث السير هم:



جهاد أحمد عبد الكريم أبو رفة 32 عاما من خان يونس



منى فريد محمد جامع 37 عاما من خان يونس



أحمد محمد مرشد النجار 20 عاما من خان يونس



محمد السيد منصور الجربة 40 عاما من غزة



إسماعيل عمران اسماعيل شاهين 50 سنة من بخان يونس



سائق السيارة مصري الجنسية ويدعى مراد أحمد محمد أبو رزق 33 سنة مقيم بالعريش(مصري الجنسية).





ولفت لوجود 3 مصابين جاري التأكيد من هويتهم.









رام الله - دنيا الوطنأكد مصدر في سفارة فلسطين في القاهرة، صباح اليوم الخميس، وفاة عدد من المواطنين وإصابة آخرين في حادث سير لمجموعة من المواطنين العائدين للقطاع.وأوضح المصدر في حديث لـ "دنيا الوطن" ، أن حادث السير وقع في مدينة الإسماعيلية أثناء توجه مجموعة من المواطنين لمعبر رفح البري للعوة إلى قطاع غزة.ولفت إلى أنه لم يتم تحديد هوية الوفيات والمصابين حتى اللحظة، بسبب توزعهم في عدد من المستشفيات، وأن طواقم السفارة تقوم بالإجراءات اللازمة لمتابعة الأمر.