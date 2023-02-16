فرار 5 نزلاء من مركز إصلاح وتأهيل جنين

رام الله - دنيا الوطنتمكن خمسة نزلاء من مركز إصلاح وتأهيل شرطة محافظة جنين من الفرار فجر اليوم الخميس.وقال العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة، إن النزلاء الفارين متهمين بجرائم قتل وهم من سكان مناطق متفرقة في المحافظة وقد انتشرت قوات كبيرة من الشرطة والأجهزة الأمنية وتقوم بأعمال بحث وملاحقة وتتبع لهم .وأكد بأنه تم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة .وطالب العقيد ارزيقات المواطنين بعدم التعامل مع هؤلاء النزلاء وضرورة الإبلاغ عن أي تحركات لهم والمساهمة في القبض عليهم حفاظا ًعلى حياتهم وحياة الآخرين.