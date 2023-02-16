دولي

وزير الخارجية الإسرائيلي يصل أوكرانيا في زيارة رسمية

وزير الخارجية الإسرائيلي يصل أوكرانيا في زيارة رسمية
وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، بأن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين يصل أوكرانيا اليوم، للمرة الأولى منذ اندلاع الجرب الروسية الأوكرانية، وتأتي بعد أيام قليلة من "زيارة تضامنية" لتركيا، عقب كارثة الزلزال.

وبحسب (معاريف)، فإن وزير الخارجية الإسرائيلي سيزور العاصمة كييف، ومن المتوقع أن يلتقي لاحقاً بالرئيس الأوكراني زيلينسكي ووزير الخارجية كولبي.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن كوهين أعلن عودة السفارة الإسرائيلية في كييف إلى العمل مجدداً، ومن المتوقع أن يزور مدينة ماريوبول ومدينة بوتشا. 

وقال كوهين. "لقد وصلت اليوم في أول زيارة لوزير إسرائيلي إلى كييف منذ اندلاع الأعمال العدائية، وفي العام الماضي، وقفت إسرائيل إلى جانب الشعب الأوكراني وإلى جانب أوكرانيا، واليوم سنقوم بإعادة العمل مجدداً في السفارة الإسرائيلية بكييف، بهدف تعزيز العلاقات بين الدول".

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