شؤون فلسطينية

مجلس الأمن يصوت الاثنين المقبل على مشروع قرار يطالب إسرائيل بالتوقف عن الاستيطان

مجلس الأمن يصوت الاثنين المقبل على مشروع قرار يطالب إسرائيل بالتوقف عن الاستيطان
مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار يطالب إسرائيل بالتوقف الاستيطان
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين المقبل على مشروع قرار يطالب إسرائيل بالتوقف عن كل النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية. 

وقد تقدمت بمشروع هذا القرار، دولة الإمارات العربية المتحدة بالتنسيق مع البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة. 

ولم يعرف بعد ما إذا كانت الولايات المتحدة تنوي استخدام حق النقض الفيتو لإجهاض مشروع القرار هذا أم لا.

هذا وتراقب الدول العربية المعتدلة بقلق السياسة الإسرائيلية في المنطقة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

ونقلت قناة (كان) عن مصدر دبلوماسي عربي وصفته بأنه "كبير" قوله: أنه إذا ما أراد نتنياهو التركيز على الملف الإيراني وتوسيع اتفاقات إبراهيم، فإن عليه تجنب فقدان السيطرة في الحلبة الفلسطينية عامة والحرم القدسي الشريف خاصة.

وأضاف المصدر أن القلق يساور الدول العربية من تولي الوزير في وزارة الجيش، بتسالئيل سموتريتش الذي يدعم ضم أراضٍ صلاحيات الإدارة المدنية.

أخبار ذات صلة

فرار 5 نزلاء من مركز إصلاح وتأهيل جنين

فرار 5 نزلاء من مركز إصلاح وتأهيل جنين

مجلس الأمن يصوت الاثنين المقبل على مشروع قرار يطالب إسرائيل بالتوقف عن الاستيطان

مجلس الأمن يصوت الاثنين المقبل على مشروع قرار يطالب إسرائيل بالتوقف عن الاستيطان

أسعار الخضروات والدواجن في أسواق غزة الخميس

أسعار الخضروات والدواجن في أسواق غزة الخميس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأحد المقبل

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأحد المقبل

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس؟

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس؟

شاهد: الاحتلال يفجر منزل الشهيد محمد الجعبري في الخليل

شاهد: الاحتلال يفجر منزل الشهيد محمد الجعبري في الخليل

&quot;عرين الأسود&quot; تدعو للتصعيد.. وأهالي شعفاط: لن ندفع ثمن سياسة بن غفير

"عرين الأسود" تدعو للتصعيد.. وأهالي شعفاط: لن ندفع ثمن سياسة بن غفير

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اشتية يلتقي وفد غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة

اشتية يلتقي وفد غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة

&quot;الأوقاف&quot; تعلن طرح عطاء إسكان حجاج غزة لموسم 2023

"الأوقاف" تعلن طرح عطاء إسكان حجاج غزة لموسم 2023

اشتية: قرار سحب الجنسية ممارسة عنصرية وانتهاك للقوانين الإنسانية

اشتية: قرار سحب الجنسية ممارسة عنصرية وانتهاك للقوانين الإنسانية

الاحتلال يقرر هدم منفذ عملية &quot;كريات أربع&quot; محمد الجعبري

الاحتلال يقرر هدم منفذ عملية "كريات أربع" محمد الجعبري

مستشفى حمد بغزة يستقبل وفدًا قطريًا للتدريب والتجهيز لإطلاق خدمات جديدة وإجراء عمليات قوقعة

مستشفى حمد بغزة يستقبل وفدًا قطريًا للتدريب والتجهيز لإطلاق خدمات جديدة وإجراء عمليات قوقعة

&quot;التعليم البيئي&quot; يدعو إلى صون موائل الطيور وحمايتها

"التعليم البيئي" يدعو إلى صون موائل الطيور وحمايتها

هيئة الأسرى: أبو بكر يختتم لقاءاته البرلمانية بلقاء نواب عن حزب العمال الفلمنكي البلجيكي

هيئة الأسرى: أبو بكر يختتم لقاءاته البرلمانية بلقاء نواب عن حزب العمال الفلمنكي البلجيكي

هيئة الأسرى: تمديد توقيف 12 أسيرا لفترات متفاوتة

هيئة الأسرى: تمديد توقيف 12 أسيرا لفترات متفاوتة

منوعات

هكذا تذكر جورج وسوف ابنه الراحل في عيد الحب

هكذا تذكر جورج وسوف ابنه الراحل في عيد الحب

شاهد..مروان خوري يتغزل في زوجته بعيد الحب

شاهد..مروان خوري يتغزل في زوجته بعيد الحب

في عمر الـ51 نوال الزغبي تثير الجدل بشأن زواجها

في عمر الـ51 نوال الزغبي تثير الجدل بشأن زواجها

شاهد.. زوج سارة الودعاني يخطب لابنه صاحب الأربعة أعوام

شاهد.. زوج سارة الودعاني يخطب لابنه صاحب الأربعة أعوام

سوسن بدرعن سكان إحدى المدن الفرعونية القديمة: سمعتهم وشوفتهم

سوسن بدرعن سكان إحدى المدن الفرعونية القديمة: سمعتهم وشوفتهم

بالصور..كريستيانو رونالدو يحتفل بعيد الحب مع جورجينا بطريقة رومنسية

بالصور..كريستيانو رونالدو يحتفل بعيد الحب مع جورجينا بطريقة رومنسية

ياسمين صبري ترتدي حذاء بسعر خيالي

ياسمين صبري ترتدي حذاء بسعر خيالي

لن تصدق كيف ردت هيفاء وهبي على إعلامي طلب منها مساعدة الأطفال في سوريا!

لن تصدق كيف ردت هيفاء وهبي على إعلامي طلب منها مساعدة الأطفال في سوريا!

محمد فؤاد يعود بعد غياب طويل

محمد فؤاد يعود بعد غياب طويل

شيرين عبد الوهاب توجّه إنذاراً لشركة روتانا

شيرين عبد الوهاب توجّه إنذاراً لشركة روتانا

عربي

لأول مره من عام 2011 .. وزير الخارجية الأردني يزور دمشق

لأول مره من عام 2011 .. وزير الخارجية الأردني يزور دمشق

تفاصيل لقاء وزير خارجية الإمارات مع بلينكن

تفاصيل لقاء وزير خارجية الإمارات مع بلينكن

الرئيس التونسي: لن نترك بلادنا لقمة سائغة في أيدي الوحوش

الرئيس التونسي: لن نترك بلادنا لقمة سائغة في أيدي الوحوش

وصول طائرات محمّلة بالمساعدات من عدّة دول إلى سوريا

وصول طائرات محمّلة بالمساعدات من عدّة دول إلى سوريا