مجلس الأمن يصوت الاثنين المقبل على مشروع قرار يطالب إسرائيل بالتوقف عن الاستيطان





وقد تقدمت بمشروع هذا القرار، دولة الإمارات العربية المتحدة بالتنسيق مع البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة.





ولم يعرف بعد ما إذا كانت الولايات المتحدة تنوي استخدام حق النقض الفيتو لإجهاض مشروع القرار هذا أم لا.



هذا وتراقب الدول العربية المعتدلة بقلق السياسة الإسرائيلية في المنطقة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





ونقلت قناة (كان) عن مصدر دبلوماسي عربي وصفته بأنه "كبير" قوله: أنه إذا ما أراد نتنياهو التركيز على الملف الإيراني وتوسيع اتفاقات إبراهيم، فإن عليه تجنب فقدان السيطرة في الحلبة الفلسطينية عامة والحرم القدسي الشريف خاصة.





وأضاف المصدر أن القلق يساور الدول العربية من تولي الوزير في وزارة الجيش، بتسالئيل سموتريتش الذي يدعم ضم أراضٍ صلاحيات الإدارة المدنية.



رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين المقبل على مشروع قرار يطالب إسرائيل بالتوقف عن كل النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.