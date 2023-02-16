الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الخميس، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، طالت 20 مواطناً فلسطينياً.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت سبعة مواطنين من بلدة بيت كاحل غرب الخليل، وهم: إياد حسن العطاونة، مجد إسماعيل العطاونة، عمر محمد العطاونة، سعيد ماهر عصافرة، مصطفى صقر عطافرة، عبد الخالق جودي، محمد الزهور.وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت من رام الله كلا من: مدحت البزار من بيتللو، وأحمد كفاية من بيتونيا، والمحرر محمد ضراغمة، فيما اعتقل المحرر براء عبد الصمد، ومحمد أبو عليا من البيرة.وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر ساجي أبو عذبة، والشاب براء حماد من قلقيلية، ووسام أبو محسن من تياسير شرق طوباس، والجريح محمود الطرزي من جنين، والشبان لؤي النجار وآدم وبشير أبو ريا من مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا.