شاهد: الاحتلال يفجر منزل الشهيد محمد الجعبري في الخليل

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت في ساعات متأخرة من الليل الخليل وفرضت إغلاقاً في محيط منزل عائلة الشهيد الجعبري، وأجبرت عشرات العائلات على إخلاء منازلها وأخرجت أفرادها منها بمن فيهم الأطفال والنساء لساعات، في البرد القارس.



يذكر أن الشهيد الجعبري، استشهد برصاص قوات الاحتلال في 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، قرب مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين، عقب تنفيذه عمليو إطلاق نار أدت لمقتل مستوطن وإصابة خمسة آخرين.











رام الله - دنيا الوطنفجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، منزل عائلة الشهيد محمد كامل الجعبري في الخليل، جنوب الضفة الغربية.