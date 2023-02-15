شؤون فلسطينية

"عرين الأسود" تدعو للتصعيد.. وأهالي شعفاط: لن ندفع ثمن سياسة بن غفير

"عرين الأسود" تدعو للتصعيد.. وأهالي شعفاط: لن ندفع ثمن سياسة بن غفير
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يستعد أهالي مخيم شعفاط في القدس المحتلة، للإضراب الشامل يوم غد الخميس لكافة مناحي الحياة، رفضاً لسياسة التنكيل والحصار والعقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال بحقهم. 

وقال الناشط المقدسي حسن علقم، إن الإضراب يوم غد سيكون رسالة تحذير للاحتلال، بأنه إذا استمر التنكيل بحق أهالي شعفاط فإنهم سيدخلون في عصيان مدني شامل.  وأكد علقم أن "بن غفير" وسياسته تدفع المنطقة لشلال دم، لن تدفع فاتورته من الفلسطينيين فقط.

 وأضاف أن الفلسطينيين في شعفاط لن يقبلوا بسياسة العقاب الجماعي، ولن يسمحوا للاحتلال بالمساس بكرامتهم، وأنهم سيقفون موقف عز يدا واحدة.  وشدد علقم على أن اعتداء جنود الاحتلال على الفتيات، يؤلم كل فلسطيني ويخاطب مشاعرهم، مؤكداً بأنهم كرامتهم غالية ولن يفرطوا بها.

 وتعمدت قوات الاحتلال في الفترة الأخيرة إغلاق حاجز شعفاط والتضييق على سكانه خاصة في فترة خروج الموظفين والعمال والطلاب في ساعات الصباح.

ومنذ مساء يوم الاثنين الماضي أقدم جنود الاحتلال على إهانة المقدسيين بشكل جماعي على حاجز مخيم شعفاط، من خلال التفتيش المهين والشبح والضرب أحياناً والاعتقال.

تصعيد وغضب

ودعت مجموعات "عرين الأسود" الشباب الثائر في كل أحياء القدس، للعصيان المدني وإشعال الإطارات وتحطيم كاميرات المراقبة للاحتلال وارباك جنود.

وتعهدت "عرين الأسود" بالانتقام من الاحتلال بسبب اعتداءه على الفتاة المقدسية في شعفاط اليوم. 

ودعت لاعتبار يوم الجمعة أول أيام التصعيد والغضب، وليكن يوماً من نارٍ ولهب، ولتكن مرحلة مفصليّة وتاريخيّة تُسَجّل في سجل نضالاتكم.

أخبار ذات صلة

&quot;عرين الأسود&quot; تدعو للتصعيد.. وأهالي شعفاط: لن ندفع ثمن سياسة بن غفير

"عرين الأسود" تدعو للتصعيد.. وأهالي شعفاط: لن ندفع ثمن سياسة بن غفير

اشتية يلتقي وفد غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة

اشتية يلتقي وفد غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة

&quot;الأوقاف&quot; تعلن طرح عطاء إسكان حجاج غزة لموسم 2023

"الأوقاف" تعلن طرح عطاء إسكان حجاج غزة لموسم 2023

الحركة الأسيرة تقرر التصعيد رداً على عقوبات إدارة مصلحة السجون

الحركة الأسيرة تقرر التصعيد رداً على عقوبات إدارة مصلحة السجون

إدارة السّجون تعلن جملة من العقوبات بحقّ الأسرى ردًا على خطوات العصيان

إدارة السّجون تعلن جملة من العقوبات بحقّ الأسرى ردًا على خطوات العصيان

اشتية: قرار سحب الجنسية ممارسة عنصرية وانتهاك للقوانين الإنسانية

اشتية: قرار سحب الجنسية ممارسة عنصرية وانتهاك للقوانين الإنسانية

الاحتلال يقرر هدم منفذ عملية &quot;كريات أربع&quot; محمد الجعبري

الاحتلال يقرر هدم منفذ عملية "كريات أربع" محمد الجعبري

مستشفى حمد بغزة يستقبل وفدًا قطريًا للتدريب والتجهيز لإطلاق خدمات جديدة وإجراء عمليات قوقعة

مستشفى حمد بغزة يستقبل وفدًا قطريًا للتدريب والتجهيز لإطلاق خدمات جديدة وإجراء عمليات قوقعة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اشتية يلتقي وفد غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة

اشتية يلتقي وفد غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة

&quot;الأوقاف&quot; تعلن طرح عطاء إسكان حجاج غزة لموسم 2023

"الأوقاف" تعلن طرح عطاء إسكان حجاج غزة لموسم 2023

مستشفى حمد بغزة يستقبل وفدًا قطريًا للتدريب والتجهيز لإطلاق خدمات جديدة وإجراء عمليات قوقعة

مستشفى حمد بغزة يستقبل وفدًا قطريًا للتدريب والتجهيز لإطلاق خدمات جديدة وإجراء عمليات قوقعة

&quot;التعليم البيئي&quot; يدعو إلى صون موائل الطيور وحمايتها

"التعليم البيئي" يدعو إلى صون موائل الطيور وحمايتها

هيئة الأسرى: أبو بكر يختتم لقاءاته البرلمانية بلقاء نواب عن حزب العمال الفلمنكي البلجيكي

هيئة الأسرى: أبو بكر يختتم لقاءاته البرلمانية بلقاء نواب عن حزب العمال الفلمنكي البلجيكي

هيئة الأسرى: تمديد توقيف 12 أسيرا لفترات متفاوتة

هيئة الأسرى: تمديد توقيف 12 أسيرا لفترات متفاوتة

وزير الداخلية يخرج الفوج السادس لأكاديمية الضباط الفلسطينية

وزير الداخلية يخرج الفوج السادس لأكاديمية الضباط الفلسطينية

وزير الزراعة والمؤسسات الأهلية العاملة في القطاع الزراعي يستعرضون الإنجازات وتحديات 2023

وزير الزراعة والمؤسسات الأهلية العاملة في القطاع الزراعي يستعرضون الإنجازات وتحديات 2023

منوعات

هكذا تذكر جورج وسوف ابنه الراحل في عيد الحب

هكذا تذكر جورج وسوف ابنه الراحل في عيد الحب

شاهد..مروان خوري يتغزل في زوجته بعيد الحب

شاهد..مروان خوري يتغزل في زوجته بعيد الحب

في عمر الـ51 نوال الزغبي تثير الجدل بشأن زواجها

في عمر الـ51 نوال الزغبي تثير الجدل بشأن زواجها

شاهد.. زوج سارة الودعاني يخطب لابنه صاحب الأربعة أعوام

شاهد.. زوج سارة الودعاني يخطب لابنه صاحب الأربعة أعوام

سوسن بدرعن سكان إحدى المدن الفرعونية القديمة: سمعتهم وشوفتهم

سوسن بدرعن سكان إحدى المدن الفرعونية القديمة: سمعتهم وشوفتهم

بالصور..كريستيانو رونالدو يحتفل بعيد الحب مع جورجينا بطريقة رومنسية

بالصور..كريستيانو رونالدو يحتفل بعيد الحب مع جورجينا بطريقة رومنسية

ياسمين صبري ترتدي حذاء بسعر خيالي

ياسمين صبري ترتدي حذاء بسعر خيالي

لن تصدق كيف ردت هيفاء وهبي على إعلامي طلب منها مساعدة الأطفال في سوريا!

لن تصدق كيف ردت هيفاء وهبي على إعلامي طلب منها مساعدة الأطفال في سوريا!

محمد فؤاد يعود بعد غياب طويل

محمد فؤاد يعود بعد غياب طويل

شيرين عبد الوهاب توجّه إنذاراً لشركة روتانا

شيرين عبد الوهاب توجّه إنذاراً لشركة روتانا

عربي

لأول مره من عام 2011 .. وزير الخارجية الأردني يزور دمشق

لأول مره من عام 2011 .. وزير الخارجية الأردني يزور دمشق

تفاصيل لقاء وزير خارجية الإمارات مع بلينكن

تفاصيل لقاء وزير خارجية الإمارات مع بلينكن

الرئيس التونسي: لن نترك بلادنا لقمة سائغة في أيدي الوحوش

الرئيس التونسي: لن نترك بلادنا لقمة سائغة في أيدي الوحوش

وصول طائرات محمّلة بالمساعدات من عدّة دول إلى سوريا

وصول طائرات محمّلة بالمساعدات من عدّة دول إلى سوريا