اشتية يلتقي وفد غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة

رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس الوزراء محمد اشتية مع رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة عائد أبو رمضان والوفد الموافق له، تعزيز الإمكانيات الاقتصادية واستثمارها، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله.وشدد اشتية على الحرص على وحدة الوطن وبقاء قطاع غزة ضمن النسيج الوطني والسياسي والاقتصادي الفلسطيني.كما أكد على دور القطاع الخاص في بناء وترسيخ مقومات الاقتصاد الوطني بمختلف المجالات، وخلق فرص استثمارية جديدة مما تعزيز صمود المواطن الفلسطيني على الأرض ويحقق تنمية مستدامة.وقال: "ان الحكومة والقطاع الخاص وكل مكونات المجتمع الفلسطيني شركاء في المسؤولية الوطنية والتنمية وتعزيز صمود أبناء شعبنا على أرضهم أمام الهجمة الإسرائيلية الشرسة".