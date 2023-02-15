"الأوقاف" تعلن طرح عطاء إسكان حجاج غزة لموسم 2023

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري اليوم الأربعاء، عن طرح الوزارة عطاء إسكان حجاج فلسطين لموسم 1444 - 2023 ، من المحافظات الجنوبية قطاع غزة .وقالت الوزارة في إعلان لها: "على الراغبين من الشركات الحصول على كراسة العطاء من مقر وزارة الأوقاف - لجنة الحج والعمرة ، اعتبارا من بوم الأحد 19 فبراير وحتى نهاية موعد تقديم العطاءات يوم الأحد 5 مارس 2023 .وذلك وفق الشروط المعلنة في بيان الوزارة المرفق على أن تسلم مظاريف العطاء في مقر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.