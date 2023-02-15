شؤون فلسطينية

الاحتلال يقرر هدم منفذ عملية "كريات أربع" محمد الجعبري

الاحتلال يقرر هدم منفذ عملية "كريات أربع" محمد الجعبري
الشهيد محمد كمال الجعبري
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، نيته هدم منزل منفذ عملية "كريات أربع" في الخليل الشهيد محمد كمال الجعبري.

وقال المتحدث باسم الجيش الاحتلال: "ستعمل قوات الجيش خلال الساعات المقبلة في مدينة الخليل على هدم منزل منفذ عملية حاجز أشموريت التي قتل فيها رونين حنانيا يوم السبت 29 أكتوبر 2022" .

ونفّذ الشهيد محمد كامل الجعبري عملية إطلاق نار عند مدخل مستوطنة "كريات أربع"، أدت لمقتل مستوطن يدعى رونين حنانيا، وإصابة خمسة آخرين.

والشهيد الجعبري يبلغ من العمر 34 عاما، وله ثلاثة أبناء، ودرس الشريعة في جامعة الخليل الخاصة، ويعمل معلما في مدرسة جواد الهشلمون الأساسية الحكومية.

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