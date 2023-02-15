هيئة الأسرى: أبو بكر يختتم لقاءاته البرلمانية بلقاء نواب عن حزب العمال الفلمنكي البلجيكي

رام الله - دنيا الوطناختتم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، لقاءاته البرلمانية في بروكسل صباح اليوم الأربعاء، بلقاء نواب من حزب العمال الفلمنكي، بحضور ومشاركة نائب السفير الفلسطيني في بلجيكا حسان بلعاوي وممثل الجالية الفلسطينية حمدان الضميري، ومن الهيئة عبد الناصر وثائر شريتح.واطلع رئيس الهيئة اللواء قدري أبو بكر الحزب ومن خلال نائبين مهتمين بالقضية الفلسطينية ومؤمنين بحقوق الشعب الفلسطيني، على آخر التفاصيل والمستجدات على قضية الأسرى والمعتقلين، والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة بحقهم .وأوضح اللواء أبو بكر للنائبين أن الهدف من الزيارة واللقاءات البرلمانية التي تمت على مدار الأيام الماضية، تهدف إلى نقل المعاناة التي يعيشها الأسرى والمعتقلين، والواقع اللا انساني المفروض عليهم من قبل إدارة السجون الإسرائيلية، ولحاجتنا الماسة في هذه المرحلة الصعبة لمواقف البرلمانيين، وتحديداً في بلجيكا والعاصمة بروكسل لأهميتها السياسية، في أحداث اختراق في الموقف الدولي العام تجاه قضية أسرانا ومعتقلينا.وقال اللواء أبو بكر " تفتح فلسطين أبوابها لاستقبال كل أعضاء الأحزاب والنواب البرلمانيين، والبعثات والرحل الطلابية والشبابية، للوقوف على معاناة الشعب الفلسطيني، والاستماع للشهادات الإنسانية للأسرى المحررين وأبناء الأسرى وزوجاتهم وأمهاتهم، لأن الواقع أصعب وأكثر تعقيداً من كل الكلمات والأوصاف ".وأضاف اللواء أبو بكر " نلعق كثيراً من الآمال على بروكسل، بكل مكوناتها وتشكيلاتها الحزبية والبرلمانية، تحديدا في ظل تولي أكثر حكومات الاحتلال الإسرائيلي عنصرية وتطرفاً، وأن الحراك الدولي يحب أن يبدأ من هنا، لأن ذلك سيكون دافعاً حقيقياً للكثيرين على الساحة الدولية، للتحرك في سبيل الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ".وشهد اللقاء تزويد عضوي البرلمان عن حزب العمال الفلمنكي بكل الأرقام والإحصائيات التي تعري جرائم الاحتلال بحق أكثر من ٤٧٠٠ أسيراً وأسيرةً، كما تضمن اللقاء مداخلات وإجابة على كافة الاستفسارات والتساؤلات، التي تتعلق بالحقوق الإنسانية والحياتية والحقوقية والصحية.