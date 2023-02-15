هيئة الأسرى: تمديد توقيف 12 أسيرا لفترات متفاوتة

رام الله - دنيا الوطنمددّت المحكمة العسكرية للاحتلال في مركز تحقيق "بيتا تكفاح"، اليوم الأربعاء، توقيف 12 أسيرًا لفترات متفاوتة، بذرائع استكمال التحقيق، بحسب هيئة شؤون الأسرى.ولفت محامي الهيئة نسيم أبو غوش، إلى أنّ الموقوفين هم: "ابراهيم عبد الكريم زهدي مرشود، اياد عبد الناصر شبارو، عروه خالد دوابشه، رجاء علي حسن كرسوع، عمر حسن طويل، فقد تم تمديد توقيفهم 8 أيّام، ومحمد حسن صفدي 5 أيام، وعز الدين أيمن محمد رشيد حناوي 12 يومًا، وحسام عبد المجيد شخشير 9 أيّام".وبحسب المحامي، فإنّ المحكمة مدّدت توقيف كل من الأسيرين أسامة طويل والأسير كمال هاني جوري 8 أيام، علمًا أنّ الأسيرين مصابين ويرقدا في مستشفى "بلنسون".جدير بالذكر أنّ عدد الأسرى، والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني بلغ نحو (4700) أسيراً، من بينهم (34) أسيرة، ونحو (150) قاصرًا، و(835) معتقلًا إداريًّا من بينهم ثلاث أسيرات، وأربع أطفال.