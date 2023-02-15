شؤون فلسطينية

وزير الداخلية يخرج الفوج السادس لأكاديمية الضباط الفلسطينية

وزير الداخلية يخرج الفوج السادس لأكاديمية الضباط الفلسطينية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
خرَّج وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، الأربعاء، الفوج السادس لأكاديمية الضباط الفلسطينية، وذلك خلال حفل جرى في هيئة التدريب العسكري بمدينة أريحا، بحضور رئيس هيئة التدريب العسكري اللواء ركن محمود هارون، وممثلين عن الأجهزة الأمنية، وعدد من الأصدقاء الدوليين.

ونقل هب الريح تحيات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد إشتية، مؤكدا على أن وزارة الداخلية تولي اهتماماً كبيراً بالتدريب، وذلك من أجل الاستمرار في تطوير المؤسسة الأمنية الفلسطينية في كافة المجالات.

وأشار إلى أهمية توطين التدريب والاستفادة من الخبرات الدولية في شتى المجالات، بما يعزز من دور المؤسسة الأمنية ووحدة جهودها لتعزيز السلم الأهلي وضبط الأمن والنظام وتطبيق القانون، معبراً عن شكره لطاقم التدريب وتمنياته للخريجين بالتوفيق والنجاح.

وعُقدت الدورة على مدار تسعة أشهر متواصلة، بمشاركة 58 طالباً من مختلف قوى الأمن، تلقوا خلالها تدريبات بدنية وعسكرية ومساقات أكاديمية ومحاضرات مركزية، إضافة إلى القيام بنشاطات تطوعية مختلفة، وأنشطة ثقافية ورياضية.

جاء ذلك خلال زيارة هب الريح لمحافظة أريحا والأغوار، حيث اجتمع في أكاديمية جهاز الأمن الوقائي بالمحافظ جهاد أبو العسل، وقائد المنطقة ومدراء وضباط الأجهزة الأمنية في المحافظة، كما وتفقد مقر مديرية داخلية آريحا والتقى مع مديرها العام عبد الناصر الصيرفي والطواقم العاملة في المديرية، حيث اطلع على سير العمل واستفسارات وتساؤلات المواطنين.

أخبار ذات صلة

فتوح: المصادقة على قانون سحب الجنسية يدل على سياسة الكره والتطرف

فتوح: المصادقة على قانون سحب الجنسية يدل على سياسة الكره والتطرف

مجلس إدارة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات يعقد أولى جلساته

مجلس إدارة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات يعقد أولى جلساته

الخارجية: إقرار قانون سحب الجنسية تشريع للتطهير العرقي

الخارجية: إقرار قانون سحب الجنسية تشريع للتطهير العرقي

هيئة الأسرى بغزة تنظم وقفة إسنادية للأسرى في معركتهم الجديدة

هيئة الأسرى بغزة تنظم وقفة إسنادية للأسرى في معركتهم الجديدة

اليابان تدعم فلسطين بنحو 40 مليون دولار

اليابان تدعم فلسطين بنحو 40 مليون دولار

الاحتجاجات تمتد لـ6 سجون رداً على قرارات &quot;بن غفير&quot; بحق الأسرى

الاحتجاجات تمتد لـ6 سجون رداً على قرارات "بن غفير" بحق الأسرى

الزق: جرائم اغتيال الأسرى تتطلب محاكمة قادة الاحتلال

الزق: جرائم اغتيال الأسرى تتطلب محاكمة قادة الاحتلال

&quot;العمل والتنمية &quot; تصرفان الدفعة السادسة للمستفيدين من مشروع الحماية الاجتماعية الطارئ

"العمل والتنمية " تصرفان الدفعة السادسة للمستفيدين من مشروع الحماية الاجتماعية الطارئ

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستشفى حمد بغزة يستقبل وفدًا قطريًا للتدريب والتجهيز لإطلاق خدمات جديدة وإجراء عمليات قوقعة

مستشفى حمد بغزة يستقبل وفدًا قطريًا للتدريب والتجهيز لإطلاق خدمات جديدة وإجراء عمليات قوقعة

&quot;التعليم البيئي&quot; يدعو إلى صون موائل الطيور وحمايتها

"التعليم البيئي" يدعو إلى صون موائل الطيور وحمايتها

هيئة الأسرى: أبو بكر يختتم لقاءاته البرلمانية بلقاء نواب عن حزب العمال الفلمنكي البلجيكي

هيئة الأسرى: أبو بكر يختتم لقاءاته البرلمانية بلقاء نواب عن حزب العمال الفلمنكي البلجيكي

هيئة الأسرى: تمديد توقيف 12 أسيرا لفترات متفاوتة

هيئة الأسرى: تمديد توقيف 12 أسيرا لفترات متفاوتة

وزير الداخلية يخرج الفوج السادس لأكاديمية الضباط الفلسطينية

وزير الداخلية يخرج الفوج السادس لأكاديمية الضباط الفلسطينية

وزير الزراعة والمؤسسات الأهلية العاملة في القطاع الزراعي يستعرضون الإنجازات وتحديات 2023

وزير الزراعة والمؤسسات الأهلية العاملة في القطاع الزراعي يستعرضون الإنجازات وتحديات 2023

مجلس إدارة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات يعقد أولى جلساته

مجلس إدارة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات يعقد أولى جلساته

هيئة الأسرى بغزة تنظم وقفة إسنادية للأسرى في معركتهم الجديدة

هيئة الأسرى بغزة تنظم وقفة إسنادية للأسرى في معركتهم الجديدة

منوعات

هكذا تذكر جورج وسوف ابنه الراحل في عيد الحب

هكذا تذكر جورج وسوف ابنه الراحل في عيد الحب

شاهد..مروان خوري يتغزل في زوجته بعيد الحب

شاهد..مروان خوري يتغزل في زوجته بعيد الحب

في عمر الـ51 نوال الزغبي تثير الجدل بشأن زواجها

في عمر الـ51 نوال الزغبي تثير الجدل بشأن زواجها

شاهد.. زوج سارة الودعاني يخطب لابنه صاحب الأربعة أعوام

شاهد.. زوج سارة الودعاني يخطب لابنه صاحب الأربعة أعوام

سوسن بدرعن سكان إحدى المدن الفرعونية القديمة: سمعتهم وشوفتهم

سوسن بدرعن سكان إحدى المدن الفرعونية القديمة: سمعتهم وشوفتهم

بالصور..كريستيانو رونالدو يحتفل بعيد الحب مع جورجينا بطريقة رومنسية

بالصور..كريستيانو رونالدو يحتفل بعيد الحب مع جورجينا بطريقة رومنسية

ياسمين صبري ترتدي حذاء بسعر خيالي

ياسمين صبري ترتدي حذاء بسعر خيالي

لن تصدق كيف ردت هيفاء وهبي على إعلامي طلب منها مساعدة الأطفال في سوريا!

لن تصدق كيف ردت هيفاء وهبي على إعلامي طلب منها مساعدة الأطفال في سوريا!

محمد فؤاد يعود بعد غياب طويل

محمد فؤاد يعود بعد غياب طويل

شيرين عبد الوهاب توجّه إنذاراً لشركة روتانا

شيرين عبد الوهاب توجّه إنذاراً لشركة روتانا

عربي

تفاصيل لقاء وزير خارجية الإمارات مع بلينكن

تفاصيل لقاء وزير خارجية الإمارات مع بلينكن

الرئيس التونسي: لن نترك بلادنا لقمة سائغة في أيدي الوحوش

الرئيس التونسي: لن نترك بلادنا لقمة سائغة في أيدي الوحوش

وصول طائرات محمّلة بالمساعدات من عدّة دول إلى سوريا

وصول طائرات محمّلة بالمساعدات من عدّة دول إلى سوريا

العسومي و&quot;شارومبيرا&quot; يتفقان على خريطة عمل برلمانية بين البرلمان العربي والبرلمان الأفريقي

العسومي و"شارومبيرا" يتفقان على خريطة عمل برلمانية بين البرلمان العربي والبرلمان الأفريقي