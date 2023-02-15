وزير الداخلية يخرج الفوج السادس لأكاديمية الضباط الفلسطينية



ونقل هب الريح تحيات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد إشتية، مؤكدا على أن وزارة الداخلية تولي اهتماماً كبيراً بالتدريب، وذلك من أجل الاستمرار في تطوير المؤسسة الأمنية الفلسطينية في كافة المجالات.



وأشار إلى أهمية توطين التدريب والاستفادة من الخبرات الدولية في شتى المجالات، بما يعزز من دور المؤسسة الأمنية ووحدة جهودها لتعزيز السلم الأهلي وضبط الأمن والنظام وتطبيق القانون، معبراً عن شكره لطاقم التدريب وتمنياته للخريجين بالتوفيق والنجاح.



وعُقدت الدورة على مدار تسعة أشهر متواصلة، بمشاركة 58 طالباً من مختلف قوى الأمن، تلقوا خلالها تدريبات بدنية وعسكرية ومساقات أكاديمية ومحاضرات مركزية، إضافة إلى القيام بنشاطات تطوعية مختلفة، وأنشطة ثقافية ورياضية.



جاء ذلك خلال زيارة هب الريح لمحافظة أريحا والأغوار، حيث اجتمع في أكاديمية جهاز الأمن الوقائي بالمحافظ جهاد أبو العسل، وقائد المنطقة ومدراء وضباط الأجهزة الأمنية في المحافظة، كما وتفقد مقر مديرية داخلية آريحا والتقى مع مديرها العام عبد الناصر الصيرفي والطواقم العاملة في المديرية، حيث اطلع على سير العمل واستفسارات وتساؤلات المواطنين.

رام الله - دنيا الوطنخرَّج وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، الأربعاء، الفوج السادس لأكاديمية الضباط الفلسطينية، وذلك خلال حفل جرى في هيئة التدريب العسكري بمدينة أريحا، بحضور رئيس هيئة التدريب العسكري اللواء ركن محمود هارون، وممثلين عن الأجهزة الأمنية، وعدد من الأصدقاء الدوليين.