شؤون فلسطينية

وزير الزراعة والمؤسسات الأهلية العاملة في القطاع الزراعي يستعرضون الإنجازات وتحديات 2023

وزير الزراعة والمؤسسات الأهلية العاملة في القطاع الزراعي يستعرضون الإنجازات وتحديات 2023
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير الزراعة رياض عطاري، اليوم الأربعاء، في مقر الوزارة برام الله المؤسسات الأهلية العاملة في القطاع الزراعي وذلك لمناقشة إنجازات القطاع الزراعي خلال السنوات الماضية والتوجهات والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي خلال العام 2023.

واشاد وزير الزراعة في معرض افتتاحه للقاء بالعلاقة المميزة بين وزارة الزراعة والمؤسسات الأهلية والشراكة الحقيقية والتعاون والتنسيق الكبير والأثر الذي تركته طبيعة العلاقة في تطوير وتنمية القطاع الزراعي ، وبدورها أيضا أشادت المؤسسات الأهلية بالتعاون والتسهيلات التي تقدمها وزارة الزراعة على صعيد تبني المشاريع والأفكار وتقديم الخدمات اللوجستية والكوادر الفنية التي تساعد في تنفيذ المشاريع والأنشطة ودور ذلك في تقليل التكاليف الإدارية والتنفيذية .

واستعرض عطاري إنجازات وزارة الزراعة والقطاع الزراعي المتحققة في السنوات السابقة في جميع المجالات والتي تركزت على تأهيل وحماية الأراضي وتصنيفها وزيادة وفرة المياه وتدوير المياه العادمة وتحسين استخدامها بالإضافة إلى الإنجازات المتحققة على صعيد زيادة الرقعة الزراعية و مشروع تخضير فلسطين ومخرجاته على مستوى تنوع الزراعات وخاصة الزراعات الاقتصادية وإدخال أصناف جديدة، بالإضافة إلى إقامة المتنزهات بالتعاون مع البلديات والمجالس القروية، إضافة إلى تطوير الثروة الحيوانية وتحسين السلالات وتقديم الأعلاف والعمل الجاري على مساعدة مربي الثروة الحيوانية بقيمة الاسترداد الضريبي على مدخلات الإنتاج، والتحصينات واللقاحات البيطرية .

كما تناول وزير الزراعة الإنجازات المتحققة من خلال تفعيل عمل مؤسسة الإقراض الزراعي وصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية وإنشاء الشركة الأردنية الفلسطينية للتسويق الزراعي، كما أشار إلى التطور الحاصل في مجال التعاون الدولي من خلال عدد من الاتفاقيات التي تم توقيعها ، وبرامج نقل الخبرات والكفايات الفلسطينية عبر الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي لعدد من الدول الصديقة والشقيقة.

واستمع وزير الزراعة إلى مداخلات وإنجازات المؤسسات الأهلية التي كانت في معظمها تتقاطع مع توجهات الحكومة الفلسطينية نحو تطوير وتنمية القطاع الزراعي وتعزيز صمود المزارعين، مطالبة وزارة الزراعة بمزيد من التعاون والتنسيق وتكثيف اللقاءات والتشاور فيما بينها نحو مزيد من التغطية والإنجاز.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة توحيد الجهود المشتركة في عمليات التنفيذ للمشاريع والأولويات وضرورة وحدة الموقف والعمل المشترك بالإضافة إلى إيجاد اليات لتوحيد المفاهيم والبيانات والإحصاءات والاولويات.

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