شؤون فلسطينية

مجلس إدارة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات يعقد أولى جلساته

مجلس إدارة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات يعقد أولى جلساته
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
استقبل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وأعضاءها، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، مباركا لهم مأسسة العمل، ومشيرا أن بجهودهم ستنجح الهيئة في تحقيق رؤيتها في تنظيم القطاع، وإيجاد سبل عمل متطورة بما يتقاطع مع كافة الشركاء.

 من جهته، افتتح رئيس مجلس ادارة الهيئة فايز الحسيني الجلسة الأولى لأعمال المجلس، بعد التأكد من قانونية النصاب واكتمال أعضاءه، مُرحباً بهم ومتمنيا التوفيق في أعمال المجلس، وخلال الاجتماع تم انتخاب نائب رئيس مجلس الادارة م. ايهاب صبيح، وتعيين أمين الصندوق د. مراد أبو صبيح.

يشار أن مجلس الوزراء قد اعلن عن تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، خلال احدى جلساته الأسبوعية ، ووفقاً للقرار، تم تعيين فايز الحسيني رئيساً لمجلس الإدارة، بعضوية ممثل وزارة الاتصالات إيهاب صبيح، وممثل وزارة المالية سليمان عمارنة، وممثل وزارة الاقتصاد الوطني ليانا رحال، وممثل وزارة الأشغال العامة والإسكان هيفاء أبو الرب، وممثل أكاديمي عن الجامعات الفلسطينية مراد أبو صبيح، والمختص في المجال القانوني حسين شبانة، وممثلان عن القطاع الخاص أشرف الأسطل، وحكمت دقة.

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