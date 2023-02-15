شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى بغزة تنظم وقفة إسنادية للأسرى في معركتهم الجديدة

هيئة الأسرى بغزة تنظم وقفة إسنادية للأسرى في معركتهم الجديدة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نظمت هيئة شئون الأسرى والمحررين في غزة، وقفة دعم وإسناد للأسري البواسل في سجون الاحتلال أمام مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بمدينة غزة في إطار الحملة الوطنية "موحدون داخل السجون وموحدون خارج السجون" والتي أعلنت عنها لجنة الأسري للقوي الوطنية والإسلامية تلبية لنداء الحركة الوطنية الأسيرة التي نادت الشعب الفلسطيني بكافة فئاته للوقوف معهم ومساندتهم في وجه مخططات الاحتلال الرامية للمساس بحقوقهم.

وشارك في الوقفة عدد من أهالي الأسري وممثلو القوي والفصائل والمؤسسات ونشطاء ومتضامنين مع الأسري الي جانب طاقم موظفي الهيئة بغزة وعلي راسهم الأستاذ حسن قنيطة مدير عام الهيئة بغزة.

وفي كلمة له، اكد عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الأسير المحرر محمود الزق أن الأسرى البواسل يواجهون حملة شرسة وعدوان غير مسبوق يستهدف مصادرة حقوقهم ومكتسباتهم التي انتزعوها بشلال من التضحيات والعرق والدماء وهم جاهزون للمواجهة والتضحية مرة أخرى من اجل الحفاظ علي حقوقهم ومنجزاتهم دون الالتفات الي حجم التضحية وقيمة الثمن الذي سيدفعونه من اجل ذلك.

وفي كلمة لها باسم أهالي الأسرى في قطاع غزة، عبرت الحاجة ام رائد الحج أحمد عن خشية وتخوفات أهالي الأسرى للتهديدات التي يطلقها المتطرف بن غفير وحكومته العنصرية والتي تحمل حقدا وعدوانا يشكل تهديدا خطيرا علي حياة أبنائهم الأمر الذي يتطلب الوقوف صفا واحدا لمواجهة هذا التهديد وعدم ترك الأسري وحيدين في هذه المعركة المفصلية التي يخوضها الأسري في وجه ظلم وجبروت الاحتلال .

وطالبت الحج احمد المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل لحماية الأسري والخروج عن حالة الصمت واللامبالاة الممارسة تجاه المجازر اليومية التي يتعرضون لها موجهة التحية لكل الأصوات المساندة للأسرى والداعمة لحقهم في الحرية والكرامة.

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