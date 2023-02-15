شؤون فلسطينية

الزق: جرائن اغتيال الأسرى تتطلب محاكمة قادة الاحتلال

الزق: جرائن اغتيال الأسرى تتطلب محاكمة قادة الاحتلال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني محمود الزق في كلمته باسم لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية بقطاع غزة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي أن جرائم اغتيال أسرانا تتطلب محاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق أسرانا.

وأضاف أن ما يتعرض له أسرانا في سجون الاحتلال من إجراءات عنصرية من قبل حكومة اليمين المتطرف في دولة الاحتلال يتطلب أن نكون موحدين في مواجهة سياسة العنصري أيتمار بن غفير لفضح سياسة الاحتلال التي يرتكبها بحق الأسرى من سياسة الإهمال الطبي المتعمد.

ووجه الزق التحية الى أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال وقدموا اغلى ما لديهم حريتهم وهم من تقدم الصفوف من اجل قضية شعبنا الفلسطيني وإلى أهالي الأسرى وأن شعبنا الفلسطيني لن ينسى اسراه الأبطال و شعبنا الفلسطيني سيواجه كافة مشاريع التصفية والتوطين التي تهدف لأفشال فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين الى ديارهم التي طردوا منها من قبل حكومة الاحتلال.

وأضاف الزق في الذكرى الـ 41 لتأسيس حزب الشعب الفلسطيني نستذكر شهداء شعبنا الفلسطيني والشهيد معين بسيسو الذى وقف ضد الاستيطان والتوطين والذى أفشل مشروع التوطين عام ١٩٥٥ مشروع جونستون بضم قطاع غزة الى سيناء وإنهاء القضية الفلسطينية.

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