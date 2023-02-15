"العمل والتنمية " تصرفان الدفعة السادسة للمستفيدين من مشروع الحماية الاجتماعية الطارئ

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارتا العمل والتنمية الاجتماعية أنه سيتم البدء بصرف الدفعة السادسة لمشروع الحماية الاجتماعية بدعم من البنك الدولي وبالشراكة مع وزارة المالية بقيمة 700 شيكل ( لـ 11.104 ) من الفئات الضعيفة والمهمشة من العمال والأسر الفقيرة الذين تضرروا من جائحة كورونا، اعتباراً من صباح يوم الخميس، الموافق 16 شباط للعام 2023.وأوضحت الوزارتان أن هذه الدفعة تغطي جميع محافظات الوطن الشمالية والجنوبية، وبذلك يصبح مجموع العمال والأسر المستفيدة من الدفعات جميعها حتى الآن حوالي 75 ألف مستفيد.كما وتقدمت الوزارتان بشكرهما للبنك الدولي على دعم جهود الحكومة في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة وللمتضررين من العدوان الإسرائيلي الأخير على المحافظات الجنوبية، وكذلك الشكر لكافة المؤسسات والجهات التي ساعدت وتعاونت معهما في عملية الفحص والتدقيق، موصلاً بالشكر لبنك فلسطين على جهودهم في إتمام إجراءات الصرف.