أبرز قرارات متابعة العمل الحكومي بغزة خلال جلستها الأسبوعية

رام الله - دنيا الوطنعقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، وقدم رئيس متابعة العمل الحكومي عرضا عن تفاصيل زيارته لجمهورية مصر العربية، مؤكدا على الدور المصري الإيجابي تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة.وأكدت اللجنة وقوفها إلى جانب أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال، ودعمها لكافة المطالب المعلنة منهم، وإسنادها لحملتهم وخطواتهم الاحتجاجية في وجه إجراءات إدارة السجون بحقهم.وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والهيئات الحكومية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.وقررت اللجنة صرف مبلغ مالي لصالح وزارة النقل والمواصلات بغرض إتمام نقل الورشة الفنية لمنطقة المحررات جنوب مدينة غزة.كما قررت المصادقة على تشكيل مجلس شؤون المعابر والحدود، والموافقة على تسديد الديون المتراكمة على الموظفين العموميين من المستحقات لصالح الهيئات المحلية وفق بعض الضوابط.وتم إقرار نتائج المسابقات الخارجية، لتعيين عدد (4) مدراء عامين للشئون القانونية في المؤسسات الحكومية.وتقرر اعتماد يوم السبت القادم الموافق 18 فبراير 2023م، عطلة رسمية بمناسبة ذكرى الأسراء والمعراج.