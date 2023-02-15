بن غفير يشن هجوماً على نتنياهو

رام الله - دنيا الوطنشن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، هجوماً على رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بسبب إخلاء الكُرم قرب مستوطنة (شيلو) شمال رام الله.وقال بن غفير في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء: "لم ننضم إلى الحكومة ليحدث هذا".وأضاف: "انضممنا إلى الحكومة بناءً على وعد رئيس الوزراء بأنها ستكون حكومة يمينية بالكامل، ما حدث اليوم هجوم صادم على صديقتي ليمور سون هار ميليخ ".وتابع: أن "سياسة الحكومة بشكلها الحالي لا يمكن أن تستمر".ووفق إذاعة جيش الاحتلال، فإن قوات الجيش استأنفت إخلاء الكُرم في مستوطنة (شيلو)، رغم اعتراض الوزير سموتريتش.وقال مكتب سموتريتش، إنه "عقب تصرف وزير الجيش غالانت، بإخلاء الكُرم في (شيلو)، وعنف القوات الشديد الذي تم استخدامه ضد المستوطنين صباح اليوم، سيعقد حزب (الصهيونية الدينية) اجتماعا عاجلاً".وحدثت خلافات بين سموتريتش وغالانت حول إخلاء الكُرم في منطقة (شيلو)، حيث أن الأول بموجب صلاحياته أصدر أمرًا كتابيًا بوقف الإخلاء وعدم تنفيذه لحين إجراء مناقشة حول الأمر، لكن الأخير أمر بتنفيذ الإخلاء دون أي اعتبار لسموترتيش.