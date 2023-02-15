اليابان تقدم مساعدات جديدة للشعب الفلسطيني بمبلغ حوالي 39 مليون دولار





كما قدّمت اليابان المساعدات من خلال وكالات الأمم المتحدة ، فضلا عن المنظمات غير الحكومية المحلية والمجالس المحلية من خلال مشاريع التنمية الأهلية، ومع هذه المساعدات الجديدة، فإن مجموع المساعدات اليابانية للشعب الفلسطيني تجاوزت 3.2 مليار دولار.



رام الله - دنيا الوطنقررت حكومة اليابان تقديم حزمة من المساعدات الجديدة للشعب الفلسطيني عن طريق كل من المنظمات الدولية بقيمة حوالي 39 مليون دولار، والمنظمات غير الحكومية اليابانية بقيمة 100مليون ين ياباني (حوالي 0.76 مليون دولار) ، كمساعدة اقتصادية شاملة استجابةً للبيئة الأمنية العالمية.وتتضمن هذه الحزمة الجديدة، مساعدة اللاجئين الفلسطينيين من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وتعزيز الاقتصاد والوصول إلى الأسواق والفرص التجارية والجهود الصناعية مثل مصائد الأسماك والزراعة للمجتمعات النائية، من خلال منظمة الأغذية والزراعة للامم المتحدة (FAO) ومنظمة العمل الدولية (ILO) ومركز التجارة الدولية (ITC) ومكتب الرباعية (OQ) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO)).كما تتضمن مكافحة التغير المناخي من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، المساعدة في النظام الصحي والصحة الجنسية والإنجابية ، من خلال صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، وتقديم المساعدات الإنسانية بما في ذلك للغذاء في قطاع غزة من خلال برنامج الأغذية العالمي(WFP) ومنصة اليابان (JPF) للمنظمات غير الحكومية اليابانية .ويجدر بالذكر في هذا السياق، قدّمت اليابان منذ عام 1993 للوزارات الفلسطينية الرئيسية المساعدات الثنائية، على الصعيدين المادي والتقني، لتمكينهم من إقامة الدولة بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية الفلسطينية.