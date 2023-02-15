بكدار" يُسلم وزارة التربية والتعليم مدرسة ابن سينا الأساسية للبنات بمحافظة غرب غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار (بكدار) محمد ابو عوض، اليوم الأربعاء، الانتهاء من إنجاز مدرسة إبن سينا الاساسية للبنات بمحافظة غرب غزة.وقال رئيس المجلس إن بكدار أشرفت على إنشاء هذه المدرسة وهي واحدة من ثلاث مدارس تنفذها بكدار بتمويل من صندوق الاقصى وبإدارة البنك الإسلامي للتنمية – جدة، وبقيمة إجمالية تبلغ قرابة أربعة ملايين دولار أمريكي، فيما تكلفة مدرسة ابن سينا بلغت 1.2 مليون دولار أمريكي .ونوه إلى أهمية هذا الصرح العلمي المميز معماريا وهندسيا مشيرا إلى انها ستستقبل حوالي 1900 طالب على فترتين.وشكر ابو عوض الحكومة الفلسطينية على تخصيصها المبالغ لانشاء هذه المدارس في قطاع غزة التي ستساهم في تخفيف معاناة ابناء شعبنا.كما شكر ادارة صندوق الاقصى وادارة البنك الاسلامي للتنمية في جدة على دعمهم المستمر للشعب الفلسطيني في كافة القطاعات وفي كافة محافظات الوطن .وأثنى رئيس المجلس على طواقم بكدار الفنية والادارية وعلى الجهد المميز الذي ظهر جلياً في انشاء هذه التحفة المعمارية في الوقت المناسب رغم الظروف الصعبة والمتمثلة في الحصار من ناحية والحروب من ناحية اخرى.بدوره، نوه مدير عام بكدار في قطاع غزة المهندس محمد النجار إلا أن المدرسة تم انشائها على مساحة تقدر بحوالي 3800 متر مربع ومكونة من 23 غرفة صفية اضافة الى غرفة مخصصة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تضم مكتبة ومختبر للحاسوب ومختبر كيميائي وملعب للطلاب ومكاتب ادارية للمدراء والمعلمين للفترتين وطاقة شمسية لإنتاج الطاقة بقدرة 30 كيلو وات.وأثنى النجار على طواقم التربية والتعليم في قطاع غزة لما ابدوه من تعاون صادق ساهم في سرعة تنفيذ المشروع.من جانبه، أشاد المهندس وائل صلاح مدير عام الإدارة العامة لتنسيق وتسهيل المساعدات في بكدار بالطوقم الفنية والادارية في بكدار على جهدهم المميز والمتواصل ومسابقة الزمن لانجاز هذا المشروع في الوقت المناسب وبمهنية عالية.وأكد المهندس صلاح على استمرار تظافر كافة الجهود لانجاز المدارس المتبقية في أسرع وقت.