تفاصيل لقاء عباس زكي مع روبرتو مورالس سفير نيكاراغوا لدى دولة فلسطين

رام الله - دنيا الوطناستقبل عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية ظهر اليوم بمكتبه روبرتو مورالس سفير جمهورية نيكاراغوا لدى دولة فلسطين وتلقى دعوة للمشاركة في إحياء الذكرى ال 82 لرحيل الجنرال أوغستو سيزر ساندينو زعيم الثورة ضد الاحتلال الأمريكي لنيكراغوا، والذي ستقيمه سفارة بلادة مساء يوم الثلاثاء الموافق 21 - 2 - 2023 بمقر السفارة.أكد مورالس خلال اللقاء دعم نيكاراغوا المطلق لكفاح الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، والموقف الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في حقه بتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.ومن جانبه، رحب عباس زكي بضيفه وقال أن العلاقات التي تربط فلسطين بنيكاراغوا تاريخية تعود إلى نهاية السبعينات من القرن الماضي لدى انتصار الثورة في نيكاراغوا بقيادة الصديق الكبير أورتيغا.وأعرب زكي عن فخره واعتزازه بالمواقف الثابتة والراسخة والداعمة للزعيم اورتيغا لنضال الشعب الفلسطيني لنيل حريته واستقلاله الوطني.وتحدث زكي عن زيارته الخاصة لكوبا ونيكارغوا وما لاقاه من تقدير واحترام ودعم للثورة الفلسطينية، مؤكدا أن الحكومة الائتلافية في إسرائيل هي حكومة تلمودية تمثل قمة التطرف والعنصرية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم بشكل مطلق التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.