غزة: "التشريعي" يقر إجراءات إدارية لتعزيز الرقابة البرلمانية ومتابعة شكاوى المواطنين





وشدد خلال الاجتماع الدوري للأمانة العامة للمجلس التشريعي على أهمية الوقوف إلى جانب المواطن وإنصافه وإعادة الحقوق إلى أصحابها، مؤكداً أن المجلس التشريعي هو عنوان الشرعية الفلسطينية والملجأ الآمن لجميع المواطنين.



وأكد البيك، أن المجلس التشريعي ماضٍ في عمله في إقرار القوانين والتشريعات والرقابة على المؤسسات الحكومية، مشيراً أن خطة عمل المجلس للعام 2023 تشمل الرقابة البرلمانية الفاعلة بكل أدواتها على الحكومة بما يحسن أداء الوزارات ويعزز الشفافية وسيادة القانون.وشدد خلال الاجتماع الدوري للأمانة العامة للمجلس التشريعي على أهمية الوقوف إلى جانب المواطن وإنصافه وإعادة الحقوق إلى أصحابها، مؤكداً أن المجلس التشريعي هو عنوان الشرعية الفلسطينية والملجأ الآمن لجميع المواطنين.

رام الله - دنيا الوطنأقرت الأمانة العامة للمجلس التشريعي، بغزة، برئاسة الأمين العام أ. ثروت البيك جملة من الإجراءات الإدارية المواكبة للتحول التكنولوجي بهدف تعزيز الرقابة البرلمانية على المؤسسات الحكومية وخدمة المواطنين ومتابعة الشكاوى الواردة من قبلهم، بحضور الأمناء المساعدون والمدراء العامون في المجلس التشريعي.