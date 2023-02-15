شؤون فلسطينية

بلدية الاحتلال بالقدس تتخذ إجراءً بعد عملية الدهس في (راموت)

بلدية الاحتلال بالقدس تتخذ إجراءً بعد عملية الدهس في (راموت)
عملية الدهس في (راموت) بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
اتخذت بلدية الاحتلال الإسرائيلي بالقدس، اليوم الأربعاء، إجراءً جديدًا بعد عملية الدهس الأخيرة في حي (راموت).

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإنه "تم نصب أعمدة حماية اليوم، في محطة الحافلات التي وقعت عندها عملية الدهس الدامية في حي (راموت) بالقدس".

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فإنه "بعد عملية الدهس في القدس، اتفقت بلدية القدس التابعة للاحتلال مع مكتب رئيس الوزراء على تحصين فوري لـ 300 محطة حافلات في المدينة، ولاحقا سيتم تحصين 700 محطة أخرى".

ويشار إلى أن عملية الدهس في (راموت) والتي نفذها الشهيد الشاب حسين قراقع، أسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

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