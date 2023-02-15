قوات الاحتلال تعتقل شابيْن من القدس وسلفيت

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابا مقدسيا واستولت على مركبته.







ووفق مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العيسوية شمال شرق القدس، واعتقلت الشاب مفيد عبيد واستولت على مركبته الشخصية، كما حجزت على حسابه البنكي، بحجة تلقيه مخصصا ماليا من السلطة الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطنوفي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، شابا على مدخل بلدة قراوة بني حسان، غرب سلفيت.وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن علي فوزات ريان، أثناء رعيه الأغنام في الأراضي القريبة من مدخل البلدة.